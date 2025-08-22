Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoảnh khắc có thật ở Hà Nội tối 21/8 khiến nhiều người ngỡ như AI tạo ra

22-08-2025 - 07:27 AM | Sống

Giữa lòng Hà Nội tối 21/8 đã xuất hiện một hình ảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

Tối 21/8, tại khu vực trung tâm Hà Nội, rất nhiều người dân đã cùng nhau hát vang ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” trong lúc chờ đợi buổi Tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Hình ảnh biển người rực rỡ sắc đỏ, những lá cờ Tổ quốc tung bay cùng ánh đèn flash từ hàng nghìn chiếc điện thoại di động tạo nên một khung cảnh lung linh chẳng khác nào một sân khấu nghệ thuật. Nhiều người chứng kiến thậm chí ngỡ đây là một sản phẩm được tạo từ AI, nhưng đó hoàn toàn là cảnh tượng có thật, ghi lại bầu không khí náo nức nhưng cũng đầy xúc động giữa lòng Thủ đô.

Khoảnh khắc có thật ở Hà Nội tối 21/8 khiến nhiều người ngỡ như AI tạo ra- Ảnh 1.

Ảnh: Trung Lê

Trong khoảnh khắc cả biển người đồng thanh cất cao lời ca bất hủ, cảm xúc tự hào và tình yêu Tổ quốc cũng như vị cha già kính yêu của dân tộc như lan tỏa, hòa quyện giữa không gian tràn ngập cờ đỏ sao vàng.

Người lớn tuổi ngân nga theo giai điệu quen thuộc, trong khi các em nhỏ hồn nhiên vẫy cờ, hòa nhịp cùng tiếng hát, tạo nên một bức tranh vừa rộn ràng, vừa thiêng liêng.

Không chỉ là sự chờ đợi, giây phút cả cộng đồng cùng cất cao lời hát về Bác Hồ, về chiến thắng lịch sử, đã biến những con phố khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình thực sự trở thành một lễ hội, nơi tình cảm quân dân, niềm tự hào dân tộc và khí thế hướng tới ngày Quốc khánh 2/9 hội tụ.

Buổi tối 21/8 đã trở thành một kỷ niệm đặc biệt, khi người dân Hà Nội không chỉ theo dõi Tổng hợp luyện mà còn góp phần tạo nên một “biển” ánh sáng và âm thanh đầy xúc cảm, mở màn cho chuỗi sự kiện lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thời tiết Hà Nội tối nay 21-8 và những ngày sơ duyệt, tổng duyệt, Lễ diễu binh, diễu hành thế nào?

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Visual căng đét của dàn chiến sĩ A80: Mướt mồ hôi vẫn toả sáng trước buổi Tổng hợp luyện đầu tiên tại Hà Nội

Visual căng đét của dàn chiến sĩ A80: Mướt mồ hôi vẫn toả sáng trước buổi Tổng hợp luyện đầu tiên tại Hà Nội Nổi bật

Cùng xem trường Tiểu học mới toanh ở Cầu Giấy, vừa đón lứa học sinh đầu tiên: Đẹp phát "Wow" ngay từ cổng trường!

Cùng xem trường Tiểu học mới toanh ở Cầu Giấy, vừa đón lứa học sinh đầu tiên: Đẹp phát "Wow" ngay từ cổng trường! Nổi bật

Hà Nội đặt mục tiêu mỗi học sinh tốt nghiệp THPT sẽ biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ

Hà Nội đặt mục tiêu mỗi học sinh tốt nghiệp THPT sẽ biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ

07:14 , 22/08/2025
Hé lộ ngôi trường quý tử nhà Cục trưởng Xuân Bắc đang theo học: Khuôn viên rộng 30.000m2, nhìn học phí nhiều người choáng

Hé lộ ngôi trường quý tử nhà Cục trưởng Xuân Bắc đang theo học: Khuôn viên rộng 30.000m2, nhìn học phí nhiều người choáng

06:50 , 22/08/2025
5 loại cá biển hoang dã, không thể nuôi nhân tạo vừa rẻ vừa béo ngậy, bổ như sâm lại ngon “hết nước chấm”

5 loại cá biển hoang dã, không thể nuôi nhân tạo vừa rẻ vừa béo ngậy, bổ như sâm lại ngon “hết nước chấm”

06:25 , 22/08/2025
Những lưu ý với thí sinh nếu không muốn bị ‘trượt’ đại học

Những lưu ý với thí sinh nếu không muốn bị ‘trượt’ đại học

06:01 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên