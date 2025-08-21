Thời tiết Hà Nội tối nay 21-8 và những ngày sơ duyệt, tổng duyệt, Lễ diễu binh, diễu hành thế nào?

Lúc 20 giờ tối nay 21-8, dự kiến sẽ diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).



Từ 9 giờ sáng nay, rất đông người dân đã ngồi chờ để tối xem hợp luyện diễu binh, diễu hành

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội sẽ mát trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Theo đó, nhiệt độ từ 29 - 31 độ C, tối và đêm từ 25 - 27 độ C.



Tuy nhiên, người dân ra đường theo dõi hợp luyện diễu binh, diễu hành cần đem theo ô, áo mưa đề phòng trời mưa, nhất là sau 22 giờ.

Chi tiết dự báo thời tiết từ ngày 21-8 đến 5-9

Dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 5-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ ngày 21 đến 23-8, khu vực Bắc Bộ có mưa (thời gian mưa tập trung nhiều về đêm và sáng), vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to; giai đoạn từ ngày 24-8 đến 25-8 ở khu vực Bắc Bộ mưa giảm; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ C.

Từ sau ngày 26-8, tại Bắc Bộ mưa dông gia tăng trở lại trên diện rộng (đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng). Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-33 độ.

Khu vực Trung Bộ: Ngày 21 đến 23-8 trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; giai đoạn từ ngày 24 đến 31-8 có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại; riêng khu vực từ Thanh Hóa-Huế giai đoạn từ sau ngày 26-8 đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 21-8 đến 31-8 nhiều ngày có mưa dông vào buổi chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 28-31 độ; khu vực Nam Bộ từ 31-34 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 1-9 đến 5-9, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ: Chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông; ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

