Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoảnh khắc gây sốc: Xe tải chở nước ngọt bất ngờ "biến mất" giữa phố khiến nhiều người hoảng hốt

16-09-2025 - 14:50 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 14/9, một vụ việc bất thường xảy ra tại Iztapalapa, khu vực đông dân nhất của Mexico City, khi một xe tải chở nước ngọt mang nhãn hiệu Jarritos bất ngờ rơi xuống một hố sụt.

Video do bà Aleida Alavez Ruiz, Thị trưởng Iztapalapa, chia sẻ với Reuters cho thấy chiếc xe tải ở tư thế lơ lửng, bánh trước nhấc khỏi mặt đất trước khi lao ngược xuống, bị “nuốt” hoàn toàn khi mặt đường nhựa sụp xuống. Reuters đã xác minh vị trí xảy ra sự việc thông qua hình ảnh vệ tinh.

Clip được ghi lại

Bà Ruiz cho biết, may mắn không ai bị thương trong vụ việc và suy đoán nguyên nhân là do mạng lưới thoát nước đã “quá cũ” của thành phố bị sụp dưới trọng lượng xe.

“Chúng tôi đến hiện trường chỉ vài phút sau khi chiếc xe tải chở đầy nước ngọt bị sụp xuống hố. Trong lúc đang thực hiện các biện pháp cứu nạn, sức nặng của xe khiến nó sụp hẳn xuống” bà Ruiz viết trên mạng xã hội “Các báo cáo ban đầu cho thấy nguyên nhân là do mạng lưới thoát nước đã rất cũ. Chúng tôi đang chờ cần cẩu lớn để kéo chiếc xe ra ngoài và vẫn đang theo dõi tình hình.”

Các đoạn video sau đó do bà Ruiz công bố cho thấy một xe cứu hộ lớn từ từ kéo chiếc xe tải ra khỏi hố, kèm theo hình ảnh bà trực tiếp trấn an người dân rằng hố sụt sẽ được khắc phục triệt để.

Mặt đường đột ngột "biến mất", ô tô rơi xuống hố tử thần chỉ trong 5 giây

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tòa Phúc thẩm liên bang lên tiếng: Thống đốc FED bị ông Trump sa thải vẫn gia bỏ phiếu quyết định lãi suất của FED

Tòa Phúc thẩm liên bang lên tiếng: Thống đốc FED bị ông Trump sa thải vẫn gia bỏ phiếu quyết định lãi suất của FED Nổi bật

Kỳ tích công nghệ pin xe điện Hàn Quốc không kém láng giềng: Sạc 1 lần đủ chạy 800 km, đạt 70% dung lượng sau 12 phút, tuổi thọ hơn 300.000 km

Kỳ tích công nghệ pin xe điện Hàn Quốc không kém láng giềng: Sạc 1 lần đủ chạy 800 km, đạt 70% dung lượng sau 12 phút, tuổi thọ hơn 300.000 km Nổi bật

Giá nhà ở mới tại Trung Quốc tiếp tục giảm, thừa đến 408 triệu m2 tồn kho chưa bán được

Giá nhà ở mới tại Trung Quốc tiếp tục giảm, thừa đến 408 triệu m2 tồn kho chưa bán được

14:32 , 16/09/2025
Khmer Times: Ông Hun Sen bác bỏ thông tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sở hữu tài sản ở Campuchia

Khmer Times: Ông Hun Sen bác bỏ thông tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin sở hữu tài sản ở Campuchia

13:35 , 16/09/2025
Pickleball 'nuốt chửng' 8.000 sân tennis ở Mỹ: 26.000 sân chơi mới tạo nên ngành công nghiệp tỷ USD sau 7 năm

Pickleball 'nuốt chửng' 8.000 sân tennis ở Mỹ: 26.000 sân chơi mới tạo nên ngành công nghiệp tỷ USD sau 7 năm

11:45 , 16/09/2025
Nvidia vi phạm luật chống độc quyền tại Trung Quốc, đang bị mở rộng điều tra

Nvidia vi phạm luật chống độc quyền tại Trung Quốc, đang bị mở rộng điều tra

11:12 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên