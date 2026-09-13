Khoảnh khắc Trường Giang bị lên án?

Trong khi các nghệ sĩ chăm chú nghe bác sĩ giải thích về quá trình sinh con, phản ứng né tránh và câu nói lớn tiếng của nam nghệ sĩ với Hương Giang trở thành tâm điểm bàn luận.

Những ngày gần đây, Trường Giang bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội khi hàng loạt video từ các gameshow, chương trình truyền hình anh từng tham gia nhiều năm trước được chia sẻ trở lại. Phần lớn đây không phải những sự việc mới, mà là các khoảnh khắc từng xuất hiện công khai trên sóng truyền hình, nay được khán giả xem lại và đặt trong những cuộc tranh luận về cách ứng xử, ranh giới cá nhân hay những “miếng” từng được sử dụng để tạo tiếng cười.

Khoảnh khắc gây chú ý của Trường Giang trong tập cuối của Khi Đàn Ông Mang Bầu, phát sóng trên VTV3 năm 2018.

Né tránh khi xem cảnh sinh nở, lớn tiếng khi Hương Giang hỏi bác sĩ

Đoạn clip đang gây chú ý xuất hiện trong tập 12, cũng là tập cuối của Khi Đàn Ông Mang Bầu, phát sóng trên VTV3 tối 9/8/2018.

Đây là chặng cuối trong hành trình trải nghiệm chuyện mang thai và làm cha mẹ của ba cặp nghệ sĩ gồm Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang - Hương Giang và Hứa Vĩ Văn - Kỳ Duyên. Trong tập này, các nghệ sĩ bước vào thử thách “vượt cạn”.

Trước khi trực tiếp trải qua những cơn đau sinh được mô phỏng, sáu nghệ sĩ được xem hình ảnh thực tế về quá trình một em bé chào đời, gồm cả sinh thường và sinh mổ. Trong quá trình này, bác sĩ đồng thời giải thích những kiến thức y khoa liên quan đến việc sinh nở.

VTV thời điểm đó cho biết các nghệ sĩ được “tận mắt xem quá trình sinh nở trên thực tế” để có thêm những kiến thức cần thiết trước khi bước vào thử thách.

Những hình ảnh trực diện khiến các thành viên không khỏi căng thẳng, một số người lộ rõ vẻ sợ hãi, bất ngờ. Tuy nhiên, phần lớn vẫn hướng mắt về màn hình và chăm chú lắng nghe những giải thích từ bác sĩ.

Trường Giang lúc này bất ngờ lên tiếng khá lớn với người cùng đội: “Đừng hỏi nữa, coi thì coi đi. Đừng có nói cho người ta biết chi vậy”. Ảnh: VTV-Khi đàn ông mang bầu

Riêng Trường Giang có phản ứng mạnh hơn. Nam nghệ sĩ liên tục quay mặt đi, cúi đầu, che mắt và tránh nhìn trực tiếp những hình ảnh đang được trình chiếu. Phản ứng này thực tế đã được truyền thông ghi nhận ngay từ năm 2018, khi một bài viết sau tập phát sóng mô tả Trường Giang “rùng mình” và tỏ ra sợ hãi trước những cảnh quay chân thực về sinh thường lẫn sinh mổ.

Tuy nhiên, chi tiết khiến đoạn clip được bàn luận trở lại sau 8 năm không chỉ nằm ở việc Trường Giang sợ cảnh sinh nở.

Trong lúc theo dõi, Hương Giang tiếp tục đặt câu hỏi để bác sĩ giải thích thêm về những gì đang diễn ra. Trường Giang lúc này bất ngờ lên tiếng khá lớn với người cùng đội: “Đừng hỏi nữa, coi thì coi đi. Đừng có nói cho người ta biết chi vậy”.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm khi đoạn clip được chia sẻ trở lại. Một bộ phận khán giả cho rằng việc sợ máu, sợ hình ảnh y khoa hay không đủ can đảm nhìn trực tiếp cảnh sinh con là phản ứng cá nhân có thể hiểu được. Điều khiến họ tranh luận nằm ở cách Trường Giang phản ứng khi Hương Giang muốn hỏi thêm bác sĩ trong một phần trải nghiệm vốn nhằm cung cấp kiến thức về sinh nở.

Nam nghệ sĩ cúi mặt, liên tục né tránh. Ảnh: VTV-Khi đàn ông mang bầu

Không chỉ là thử thách “xem ai gan hơn”

Đặt đoạn clip trở lại bối cảnh của Khi Đàn Ông Mang Bầu, phần xem cảnh sinh con không đơn thuần nhằm thử độ gan của các nghệ sĩ.

Chương trình lên sóng từ tháng 5/2018, đưa các nghệ sĩ nam vào những trải nghiệm mô phỏng quá trình mang thai, từ mang bụng bầu, đối diện những bất tiện trong sinh hoạt đến chăm sóc thai phụ và cuối cùng là vượt cạn.

Bên cạnh yếu tố giải trí, chương trình hướng tới việc giúp người tham gia hiểu hơn về hành trình mang thai, sinh con của phụ nữ, đồng thời cung cấp những kiến thức liên quan đến thai kỳ và sinh sản. Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc cũng tham gia hỗ trợ các nghệ sĩ.

Anh che mặt gần như không xem hết được video clip trong chương trình. Ảnh: VTV-Khi đàn ông mang bầu

Trước tập cuối, các thành viên từng được học về quá trình vượt cạn, những tình huống có thể xảy ra ở giai đoạn cuối thai kỳ và cách xử lý một số trường hợp giả định. Vì vậy, việc xem hình ảnh sinh con và nghe bác sĩ giải thích ở tập 12 nằm trong chuỗi trải nghiệm giúp họ hiểu rõ hơn những gì một người phụ nữ phải trải qua trước khi chính các nghệ sĩ thử cảm giác đau đẻ bằng phương pháp mô phỏng.

Sau phần xem hình ảnh thực tế, Trường Giang, Trấn Thành và Hứa Vĩ Văn trực tiếp bước vào thử thách này. Cả ba đều trải qua những phút vật vã, la hét khi mức độ tác động được tăng dần.

Ở đội Song Giang, Trường Giang và Hương Giang được bác sĩ, hộ sinh hướng dẫn cách lấy hơi và thực hiện quá trình “vượt cạn”. Nếu trước đó không dám nhìn những hình ảnh sinh con, khi tự mình trải nghiệm, Trường Giang cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn và liên tục la hét vì đau.

Sau khi hoàn thành thử thách, nam nghệ sĩ xúc động trước trải nghiệm vừa trải qua. Truyền thông năm 2018 chủ yếu khai thác những phản ứng của Trường Giang theo hướng hài hước và cảm xúc. Một bài viết sau tập cuối thậm chí sử dụng tiêu đề: “Trường Giang: Tôi đã sẵn sàng để đẻ con”.

Trường Giang gần đây liên tục vướng những lùm xùm khi bị đào lại các phát ngôn, hành xử trước đó trong các chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: VTV

Sau 8 năm, cùng một khoảnh khắc lại được nhìn nhận theo cách khác. Thay vì chỉ chú ý đến biểu cảm sợ hãi trước cảnh sinh con, một bộ phận khán giả hiện tập trung vào câu nói lớn tiếng của Trường Giang với Hương Giang khi cô muốn bác sĩ giải thích thêm.

Đây cũng là điểm chung của làn sóng tranh luận xoay quanh Trường Giang những ngày qua: nhiều tình huống không mới, từng được phát sóng công khai từ nhiều năm trước, nhưng khi được “đào lại” ở thời điểm hiện tại, cách khán giả tiếp nhận và đánh giá chúng đã có nhiều thay đổi.

Tổng hợp