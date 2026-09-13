Nhã Phương đăng ảnh vợ chồng ôm nhau giữa lúc Trường Giang là tâm điểm trên MXH

Thời gian gần đây, những diễn biến trong cuộc sống của Nhã Phương - Trường Giang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Gần đây, Trường Giang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều, tâm điểm trên MXH. Trong khi Nhã Phương vẫn đều đặn đi sự kiện, gặp gỡ bạn bè và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường thì Trường Giang lại khá im ắng, gần như không có cập nhật mới.

Cho đến tối 12/9, Nhã Phương bất ngờ có động thái khiến dân tình chú ý. Sau khi lộ diện xinh đẹp tại một sự kiện, nữ diễn viên đăng tải bức ảnh ôm chặt Trường Giang. Cả hai tựa đầu vào nhau, hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh từ view căn hộ chung cư. Đáng chú ý, kiểu tóc của Nhã Phương trong bức ảnh khá giống diện mạo cô xuất hiện tại sự kiện tối cùng ngày. Điều này khiến nhiều người cho rằng khoảnh khắc trên vừa được chụp gần đây.

Clip: Nhã Phương lộ diện tại một sự kiện trong tối 12/9

Nhã Phương dự sự kiện 1 mình, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp

Nhã Phương không viết thêm bất kỳ chú thích hay chia sẻ nào đi kèm. Tuy nhiên, giữa thời điểm cuộc sống của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm, hình ảnh nữ diễn viên ôm chặt ông xã nhanh chóng trở thành tâm điểm. Khoảnh khắc đời thường nhưng đầy tình cảm này phần nào cho thấy cặp đôi vẫn đang đồng hành bên nhau. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bức ảnh đã nhận về lượng tương tác lớn cùng nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

Nhã Phương không chia sẻ thêm bất kì điều gì, chỉ đăng ảnh ôm chặt chồng

Hôn nhân của Nhã Phương và Trường Giang

Trường Giang - Nhã Phương tổ chức lễ cưới vào tháng 9/2018. Thời điểm mới công khai, cả hai gặp phải không ít sóng gió từ dư luận. Nhã Phương từng có màn cầu hôn gây xôn xao trên sóng truyền hình. Về sau này, cô từng lên tiếng: "Tôi cũng từng dứt khoát nhưng anh ấy đã làm cú chấn động là cầu hôn tôi trên sóng truyền hình. Chuyện tôi với anh ấy cứ dùng dằng như vậy và tôi thấy tình cảm anh ấy dành cho tôi là chân thành cho nên quyết định cho anh ấy cơ hội. Nếu anh ấy thích đẹp thì không phải tôi. Những người xung quanh anh ấy cao ráo và rất đẹp. Tôi nghĩ trời đã se duyên cho hai đứa nên chạy trời không khỏi nắng".

Trong 1 buổi trò chuyện, khi MC Liêu Hà Trinh hỏi những lúc chồng căng thẳng, buồn bực, Nhã Phương phản ứng thế nào. Cô cho biết lựa chọn phương pháp "im thin thít" để tránh cãi cọ lớn. Nhã Phương từng dành lời khen khi nói về Trường Giang: "Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi đã không có sự gắn kết nhiều nhưng cách mà anh Giang yêu thương, chăm sóc gia đình làm cho tôi cảm thấy đây là người tử tế, không thể xấu xa được và chính điều đó đã chinh phục tôi. Tôi yêu và kết hôn với anh Giang cũng vì lý do đó. Thực sự, từ khi lấy anh Giang tới giờ, về chuyện chăm lo gia đình, anh ấy rất tuyệt vời. Tới thời điểm hiện tại, tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình".

Nhã Phương và Trường Giang vượt qua nhiều sóng gió để xây dựng hôn nhân

Nhã Phương cũng thừa nhận bản thân không phải là người chọn cách đôi co mỗi khi vướng vào thị phi. Cô từng nói: "Tôi nghĩ nếu mình nói ra thì được gì? Sóng yên thì biển lặng. Đến một giai đoạn nào đó sẽ có câu trả lời. Quan trọng là những người xung quanh hiểu mình, biết mình không phải như vậy. Tôi chọn sống cho những gì đang hiện hữu. Thời điểm quen Trường Giang, có nhiều sóng gió đến với tôi. Tôi chọn quay về bên trong để xem bản thân thiếu sót gì và từ từ thay đổi".

Nhã Phương cho biết thường chọn cách im lặng trước những ồn ào đời tư

Ảnh: FBNV