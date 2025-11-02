Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoe con học trường gần 190 triệu đồng/học kỳ, ông bố bất ngờ bị MXH chất vấn: "Có thật là yêu thương con không?"

02-11-2025 - 20:32 PM | Sống

Bạn nghĩ sao về lựa chọn của ông bố này?

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện của một người đàn ông khoe về việc cho con trai mình theo học tại một trường nội trú tư thục nổi tiếng với mức học phí lên đến 50.000 NDT một học kỳ (tương đương khoảng 185 triệu đồng). Theo chia sẻ của người cha, ngôi trường này có môi trường giáo dục nghiêm khắc, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giáo viên được đánh giá cao.

Đứa trẻ, mới chỉ 9 tuổi, sẽ chỉ được về nhà vào hai ngày cuối tuần. Người cha cho biết ông hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình, cho rằng đó là một sự đầu tư lớn cho tương lai của con, và rằng mình là một người cha có trách nhiệm, luôn mong muốn con được học hành trong điều kiện tốt nhất.

Tuy nhiên, câu chuyện này lại gây nên làn sóng tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi: "Một đứa trẻ mới 9 tuổi, chỉ được gặp bố mẹ 2 ngày mỗi tuần, liệu đó có thực sự là điều tốt cho sự phát triển của con không? Có thật là yêu thương con không?". Có ý kiến cho rằng, người cha này có thể đang nhầm lẫn giữa "đầu tư giáo dục" và "giáo dục đúng nghĩa", khi quá chú trọng đến vật chất mà quên mất yếu tố tinh thần.

Khoe con học trường gần 190 triệu đồng/học kỳ, ông bố bất ngờ bị MXH chất vấn:

Ảnh minh họa

Khi tình yêu thương không thể đo bằng học phí

Câu chuyện trên là ví dụ điển hình cho mâu thuẫn giữa kỳ vọng của cha mẹ và nhu cầu cảm xúc của con cái trong xã hội hiện đại. Ở nhiều quốc gia châu Á, không ít phụ huynh coi việc cho con học trường "top", trường quốc tế hay trường tư danh tiếng là thước đo của tình thương và sự hy sinh. Nhưng thực tế, giáo dục không chỉ là học phí, mà còn là thời gian và tình cảm cha mẹ dành cho con.

Một đứa trẻ 9 tuổi đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và cảm xúc, rất cần được yêu thương, trò chuyện và gắn bó với gia đình. Việc chỉ được gặp cha mẹ 2 ngày cuối tuần có thể khiến trẻ cảm thấy cô đơn, thiếu an toàn và khó chia sẻ những khó khăn trong học tập lẫn tâm lý. Dù được học ở trường tốt đến đâu, khoảng trống tình cảm ấy không thể được lấp đầy bằng tiền bạc.

"Do đó, thay vì đặt nặng chuyện "đầu tư bao nhiêu là đủ", có lẽ các bậc cha mẹ nên tự hỏi: "Con có đang hạnh phúc không?". Bởi đôi khi, một bữa cơm tối sum vầy cùng cha mẹ có thể quý giá hơn cả một học kỳ tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ", trang Sina bình luận.

Thường tiêu tiền theo 3 kiểu này là biểu hiện của EQ thấp

Theo Thanh Hương

Phụ nữ số

