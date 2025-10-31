NÓNG: Thông tin MỚI NHẤT vụ lùm xùm nghiên cứu sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trước những nghi vấn liên quan đến hồ sơ dự tuyển chương trình tiến sĩ của thí sinh Âu Nhật Huy, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố thành lập Tổ công tác về liêm chính khoa học nhằm rà soát toàn diện các vấn đề liên quan đến tuyển sinh và hoạt động nghiên cứu tại trường.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong ngày 31/10, tổ công tác gồm 7 thành viên, do TS.BS Phạm Quốc Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường làm tổ trưởng. Nhóm sẽ làm việc trong 30 ngày, kể từ 28/10, và tiến hành rà soát theo các quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 (Điều 8) cùng Nghị định 262/2025/NĐ-CP (Điều 4 và Điều 6), tập trung trong phạm vi đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Xuất phát từ vụ việc thí sinh Âu Nhật Huy

Quyết định thành lập tổ công tác được đưa ra sau khi xuất hiện hàng loạt nghi vấn xoay quanh trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) - người trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ năm 2025 tại trường. Phía nhà trường khẳng định hồ sơ của thí sinh hợp lệ và đạt điểm xét tuyển theo quy chế.

Theo quy định tuyển sinh tiến sĩ, cán bộ, giảng viên có người thân tham gia kỳ tuyển sinh không được tham gia hội đồng xét tuyển. Trong vụ việc này, PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường - mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy, đồng thời là Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn Nội của trường được xác nhận không tham gia bất kỳ hoạt động nào của kỳ tuyển sinh năm 2025, đảm bảo nguyên tắc loại trừ xung đột lợi ích.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Bài báo bị rút khỏi tạp chí quốc tế vì trùng lặp nội dung

Theo báo Tuổi Trẻ (ngày 22/10), một trong số các bài báo khoa học mà thí sinh Âu Nhật Huy nộp để tính điểm khi dự tuyển tiến sĩ - bài “Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam” đã bị tạp chí quốc tế JCOPDF gỡ bỏ do công bố trùng lặp nội dung.

Bài báo, xuất bản ngày 14/7/2025, có 10 tác giả, trong đó Âu Nhật Huy đứng tên thứ 6 và PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường - mẹ của thí sinh là tác giả cuối cùng. Tổng biên tập JCOPDF cho biết bài viết "có mức độ tương đồng cao và trong một số phần là giống hệt với một bài báo đã được xuất bản trong tạp chí Y học Việt Nam số tháng 1/2025".

Trước đó, đại diện nhóm tác giả từng khẳng định bản thảo chưa từng được công bố ở bất kỳ nơi nào khác. Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, người này đã thông báo về việc trùng lặp, dẫn đến quyết định thu hồi bài báo khỏi danh mục xuất bản.

Nghi vấn “gian lận tác giả” và vi phạm liêm chính khoa học

Trước đó, trên các diễn đàn học thuật, cộng đồng học thuật đã chỉ ra rằng bài báo tiếng Anh gần như là bản dịch của bài báo tiếng Việt, với dữ liệu và nội dung trùng khớp hoàn toàn. Đáng chú ý, trong bài tiếng Việt có 6 tác giả, nhưng trong bản tiếng Anh lại thêm 4 người mới, trong đó có Âu Nhật Huy, dù không có tên trong công trình gốc.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây là hành vi công bố trùng lặp, tự đạo văn và gian lận tác giả, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc liêm chính khoa học. Ngoài ra, thông tin cho thấy khi nộp bài, Âu Nhật Huy còn khai học vị “MS” (thạc sĩ) dù khi đó vẫn đang là sinh viên Trường Đại học Tân Tạo.

Bác sĩ Âu Nhật Huy tham gia báo cáo nghiên cứu khoa học và đoạt giải nhà nghiên cứu trẻ nhất tại Hội nghị Xơ vữa động mạch lần III (VAS 2025) tháng 8-2025 - Ảnh: TTU

Điểm tuyển sinh điều chỉnh nhưng kết quả không thay đổi

Về mặt tuyển sinh, thí sinh Âu Nhật Huy nộp 8 bài báo khoa học để xét điểm, gồm 5 bài trong nước và 3 bài quốc tế thuộc danh mục Scopus. Tổng điểm quy đổi ban đầu đạt 11 điểm, song do quy định chỉ được tính tối đa 10 điểm, nên tổng điểm trung bình được xác định là 88,8.

Sau khi bài báo trên bị rút, điểm kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh giảm từ 10 xuống 9,5, kéo tổng điểm trung bình xuống 88,3. Đại diện trường cho biết sự điều chỉnh này không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển.

Trước sự việc gây chú ý dư luận, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định: "Trường cam kết tuân thủ nguyên tắc liêm chính khoa học trong mọi hoạt động của trường. Nếu phát hiện có vấn đề liên quan đến liêm chính khoa học của tập thể và cá nhân thuộc trường, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát, xác minh và xử lý theo quy định".

Sáng 22/10, khi phóng viên Tuổi Trẻ liên hệ để hỏi về các quyết định tiếp theo sau khi bài báo bị gỡ bỏ, trường chưa đưa ra phản hồi chính thức.