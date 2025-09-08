Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xin nghỉ việc

08-09-2025 - 19:23 PM | Xã hội

Sở Y tế TPHCM đã chấp thuận đơn xin thôi việc của PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, từ ngày 8/9/2025. Trước đó, ông Hiệp từng bị kỷ luật cảnh cáo vì buông lỏng quản lý trong công tác cán bộ.

Ngày 8/9, Sở Y tế TPHCM ban hành quyết định cho ông Nguyễn Thanh Hiệp (49 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xin nghỉ việc- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Văn phòng Sở được giao phối hợp cùng các đơn vị liên quan để hoàn tất thủ tục và đảm bảo quyền lợi cho ông Hiệp sau khi nghỉ việc.

Tháng 4/2025, ông Hiệp bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM kỷ luật cảnh cáo do buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát, dẫn đến nhiều vi phạm trong công tác cán bộ của nhà trường. Sau đó, ông Hiệp thôi giữ chức hiệu trưởng nhưng vẫn là viên chức thuộc Sở Y tế.

Ông Hiệp giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ tháng 10/2020, từng có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo và phòng chống dịch COVID-19.

Hiện UBND TPHCM đã phân công PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại phụ trách toàn bộ công tác lãnh đạo, điều hành và các giao dịch tài chính của nhà trường, thay thế chức hiệu trưởng cho đến khi có quyết định bổ nhiệm mới. Chủ tịch Hội đồng Trường là PGS.TS. BS. Nguyễn Trọng Hào – nguyên Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền Phong

