Khoe Trưởng Ban phụ huynh lớp con mình siêu đỉnh, là "hình mẫu" đáng học hỏi, một phụ huynh nhận được bình luận cực thấm!

Mới đây, trong một nhóm phụ huynh trên mạng xã hội, một thành viên đã kể lại câu chuyện đầy ấn tượng về Trưởng ban phụ huynh (BPH) của lớp con mình. Người này mô tả vị trưởng ban như một "hình mẫu lý tưởng" mà hiếm lớp nào có được.

Ngay từ khi được tập thể bầu chọn, vị phụ huynh này đã đưa ra nguyên tắc rõ ràng: con của mình tuyệt đối không được làm lớp trưởng hay hưởng bất kỳ sự ưu ái nào từ giáo viên chủ nhiệm. Đặc biệt, vị Trưởng BPH cũng khẳng định chỉ nhận nhiệm vụ trong vòng một năm, sau đó sẽ nhường lại cho người khác, coi đó như một cam kết để tránh chuyện "nắm giữ lâu dài" hay tạo sự lệ thuộc.

Trong năm đó, bác áp dụng cách quản lý tài chính minh bạch, khoa học: lập dự toán ngay từ đầu năm, công khai thu chi trên Google Drive để phụ huynh theo dõi, đồng thời mời một phụ huynh khác làm thủ quỹ với tài khoản ngân hàng riêng dành cho lớp. Các khoản chi tiêu được kiểm soát chặt chẽ, bám sát dự toán và công khai theo thời gian thực.

Chia sẻ của phụ huynh

Không chỉ dừng lại ở công việc hành chính, bác còn chủ động gặp hiệu trưởng để phản ánh những bất cập, đấu tranh đòi hỏi sự minh bạch trong quỹ toàn trường, một việc chưa từng có tiền lệ. Ngoài ra, bác còn lập Câu lạc bộ bóng đá cho học sinh, tự nguyện bỏ tiền và thời gian để đồng hành cùng các con.

Dù chỉ làm Trưởng BPH một năm, cách làm việc công khai, khoa học và đầy tâm huyết của bác đã để lại dấu ấn sâu đậm, khiến nhiều phụ huynh coi đó là một tấm gương hiếm có.

Góc nhìn thực tế từ một phụ huynh khác

Bên cạnh những lời ngưỡng mộ, một phụ huynh đã có bình luận khiến nhiều người phải suy ngẫm. Theo phụ huynh này, việc bác trưởng ban nói trên chỉ gắn bó một năm rồi xin rút lui cũng cho thấy công việc BPH không hề dễ dàng. Đây là một nhiệm vụ mất nhiều thời gian và tâm sức, chủ yếu xoay quanh những việc nhỏ nhặt, không mang lại lợi ích vật chất mà đôi khi còn phải chịu sự soi xét, hoài nghi từ chính các phụ huynh khác.

Ảnh minh hoạ

Vị phụ huynh này cho rằng, những người không tham gia thì nên có sự cảm thông, hạn chế phán xét. Còn những ai đã nhận trách nhiệm thì cần nỗ lực hết mình để góp phần xây dựng sự đoàn kết của tập thể. Quan trọng hơn, khi bản thân chưa từng trực tiếp làm công việc này thì cũng khó có thể đòi hỏi hay so sánh người khác với một hình mẫu hoàn hảo.

Có thể thấy câu chuyện trên phản ánh hai khía cạnh quan trọng:

Một trưởng ban phụ huynh tâm huyết, minh bạch và có kỹ năng quản lý tốt có thể trở thành điểm tựa vững chắc, thậm chí tạo nên thay đổi cho cả trường. Nhưng đồng thời, đây cũng là một công việc đầy áp lực, không thể kỳ vọng ai cũng làm được ở mức "chuẩn mực" như vậy.

Điều cần thiết nhất có lẽ không nằm ở việc tìm ra một "siêu phụ huynh", mà ở tinh thần đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau của tất cả phụ huynh. Khi có sự đồng lòng, Ban phụ huynh sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành cầu nối gắn kết gia đình - nhà trường - học sinh.