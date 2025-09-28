Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vào năm học chưa đầy 1 tháng, "khối lớp 1" đã khiến phụ huynh tăng xông, giáo viên khóc ròng: Vạn vật thua các em hết!

28-09-2025 - 07:25 AM | Sống

Chắc ai cũng phải cười bò khi thấy bài tập viết của học sinh lớp 1.

Học sinh lớp 1 luôn khiến người lớn vừa thương vừa buồn cười, bởi sự hồn nhiên và tinh nghịch của mình. Vừa mới bước vào năm học được một tháng, các em đã kịp làm thầy cô "tá hỏa" với đủ trò nghịch ngợm và cả những bất ngờ không ngờ tới.

Mới đây, trên MXH xôn xao một bức ảnh chụp bài về nhà của một học sinh tiểu học khiến cô giáo ngỡ ngàng. Cô yêu cầu các em viết "nét sổ thẳng", thế nhưng học sinh này lại viết nét nào ra nét nấy, cong queo, xiêu vẹo khiến dòng chữ nhìn chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật, nhưng mà là trừu tượng chỉ mỗi học sinh lớp 1 mới có thể hiểu được.

Vào năm học chưa đầy 1 tháng, "khối lớp 1" đã khiến phụ huynh tăng xông, giáo viên khóc ròng: Vạn vật thua các em hết!- Ảnh 1.

Sau khi lan truyền, bức ảnh nhận được vô số phản hồi từ cộng đồng mạng. Ai cũng phải phì cười trước nét chữ nghiêng xẹo nhưng vẫn đáng yêu của học sinh lớp 1. Nhiều người đồng cảm với sự hồn nhiên của trẻ và thấu hiểu nỗi vất vả, kiên nhẫn của giáo viên.

Một số bình luận của netizen:

- Giáo viên chắc phải kiên nhẫn gấp trăm lần người lớn mới chịu nổi.

- Không nhịn được cười luôn, đúng là không ai qua nổi sự sáng tạo của học sinh lớp 1.

- Một dòng mà nét chữ đủ kiểu, đúng là nghệ thuật trẻ con.

- Cô giáo mà nhìn bài này chắc muốn vừa khóc vừa cười luôn.

- Giống con nhà mình, mỗi lần kiểm tra bài về nhà là một lần tăng xông.

Làm sao để rèn luyện sự cẩn thận cho học sinh lớp 1?

Lớp 1 là giai đoạn trẻ còn rất non nớt, mọi hành động đều xuất phát từ sự hồn nhiên, thích khám phá, nên việc các em viết chữ xiêu vẹo, nối lung tung là điều hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, đây cũng chính là lúc thầy cô có thể hình thành cho các em thói quen tỉ mỉ, tập trung và kiên nhẫn. Để làm được điều này, giáo viên và phụ huynh không chỉ cần yêu cầu viết đúng, viết thẳng mà còn phải tạo môi trường vừa nghiêm túc vừa vui vẻ, khích lệ trẻ sửa lỗi một cách tích cực, không gây áp lực quá lớn, để trẻ thấy việc cẩn thận là thú vị chứ không phải là nhiệm vụ nặng nề.

Một trong những cách hiệu quả là chia bài tập thành những phần nhỏ, vừa sức, để học sinh không bị choáng ngợp. Ví dụ, tập viết từng chữ cái một, từng dòng một, và luôn có sự hướng dẫn, quan sát kèm theo. Khi trẻ hoàn thành, cần khen ngợi những tiến bộ, dù là nhỏ, để khích lệ tinh thần. Ngoài ra, kết hợp các trò chơi luyện chữ cũng giúp trẻ vừa học vừa vui, từ đó hình thành thói quen cẩn thận một cách tự nhiên. Quan trọng nhất, giáo viên và phụ huynh cần kiên nhẫn và nhạy cảm với từng khả năng của học sinh, hiểu rằng sự cẩu thả ban đầu không phải lỗi mà là cơ hội để rèn luyện.

Câu chuyện trên MXH cũng cho thấy sức ảnh hưởng tích cực khi người lớn biết quan sát và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Không chỉ giáo viên mà phụ huynh cũng có thể tận dụng những bài viết về nhà, những nét chữ xiêu vẹo để trò chuyện với trẻ, hướng dẫn cách làm từng bước, nhắc nhở nhẹ nhàng và cùng trẻ luyện tập hằng ngày. Khi cẩn thận trở thành thói quen, trẻ sẽ học được sự tập trung, tinh thần trách nhiệm và sự tỉ mỉ – những kỹ năng quan trọng không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống.

Cuối cùng, việc rèn luyện sự cẩn thận cho học sinh lớp 1 không phải là ép trẻ phải hoàn hảo, mà là giúp các em nhận ra giá trị của việc làm mọi thứ một cách chỉn chu, biết nhìn lại lỗi sai để sửa, và dần hình thành thói quen tốt. Mỗi nét chữ xiêu vẹo hôm nay chính là cơ hội để trẻ trưởng thành, và mỗi giọt mồ hôi, nụ cười của thầy cô đều góp phần nuôi dưỡng những con người cẩn trọng, biết tập trung và sáng tạo trong tương lai. Khi trẻ nhận ra niềm vui trong sự cẩn thận, học tập không còn là áp lực mà trở thành hành trình khám phá thú vị, và những câu chuyện như nét chữ xiêu vẹo ấy sẽ luôn là kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Theo Đông

Thanh niên Việt

