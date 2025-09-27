Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi công 3 tuyến đường tổng vốn gần 800 tỷ ở An Giang

27-09-2025 - 17:16 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 27/9, An Giang khởi công đồng loạt 3 dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn gần 800 tỷ đồng, mở ra “mạch máu” mới kết nối vùng Bảy Núi, giảm ùn tắc, kích hoạt du lịch - kinh tế địa phương.

Ba công trình được khởi công gồm: Dự án đường vành đai song song với đường tỉnh 942; tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam - hạng mục cầu bắc qua kênh Xáng; dự án nâng cấp, mở rộng Hương lộ 11 (kết nối trung tâm xã Tân Lập với đường tỉnh 945).

Khởi công 3 tuyến đường tổng vốn gần 800 tỷ ở An Giang- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Công Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - nhấn mạnh, việc triển khai đồng loạt 3 công trình có ý nghĩa quan trọng trong kết nối hạ tầng giao thông giữa các khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới, giúp vận chuyển, lưu thông hàng hóa thuận lợi, giảm ùn tắc giao thông vào các dịp cao điểm. Đồng thời góp phần thu hút du khách đến vùng Bảy Núi, đặc biệt trong mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam.

Ông Thức biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, chủ đầu tư, chính quyền địa phương, những hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cùng các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công đã tích cực hỗ trợ công tác chuẩn bị, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ để lễ khởi công diễn ra thuận lợi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm đưa vào khai thác.

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, tuyến đường vành đai song song đường tỉnh 942 có tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng, dài 3,6km.

Hạng mục cầu bắc qua kênh Xáng thuộc dự án đường vòng công viên văn hóa Núi Sam có tổng vốn 425 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng Hương lộ 11 tổng vốn 222 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 22km.

Tập đoàn hàng đầu Trung Quốc ‘ngỏ ý’ muốn tham gia loạt dự án trọng điểm tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phản hồi ra sao?

Theo Nhật Huy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khẩn trương hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước

Khẩn trương hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước Nổi bật

Ngay trong năm nay, khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc sẽ được thành lập

Ngay trong năm nay, khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc sẽ được thành lập Nổi bật

Nhà máy tại TP HCM chấm dứt hoạt động, một tỉnh đón nhà máy Coca-Cola mới trị giá 136 triệu USD

Nhà máy tại TP HCM chấm dứt hoạt động, một tỉnh đón nhà máy Coca-Cola mới trị giá 136 triệu USD

16:33 , 27/09/2025
Quy định mới về chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo

Quy định mới về chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo

16:32 , 27/09/2025
Loạt dự án hạ tầng trọng điểm được TPHCM ưu tiên đầu tư trong nhiệm kỳ tới

Loạt dự án hạ tầng trọng điểm được TPHCM ưu tiên đầu tư trong nhiệm kỳ tới

15:59 , 27/09/2025
3 năm nữa từ TP.HCM đi Cần Giờ chỉ mất 15 phút, nhanh hơn ra sân bay, không bao giờ lo tắc đường

3 năm nữa từ TP.HCM đi Cần Giờ chỉ mất 15 phút, nhanh hơn ra sân bay, không bao giờ lo tắc đường

15:32 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên