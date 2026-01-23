Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi công chung cư 40 tầng tọa lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13, TPHCM

23-01-2026

Khu căn hộ The Emerald Boulevard sở hữu vị trí chiến lược tại trục giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với các đô thị vệ tinh phía Bắc.

Ngày 23-1, Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) tổ chức khởi công Dự án Khu căn hộ The Emerald Boulevard (Đại lộ Ngọc Lục Bảo).

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, TPHCM, The Emerald Boulevard sở hữu vị trí chiến lược tại trục giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với các đô thị vệ tinh phía Bắc.

Khởi công dự án The Emerald Boulevard của Lê Phong Group tại TPHCM - Ảnh 1.

Nghi thức khởi công dự án

Dự án có quy mô hơn 10.000 m², gồm 3 tòa tháp cao 40 tầng và 3 tầng hầm, tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu vui chơi - giải trí, ẩm thực và không gian xanh đa lớp.

Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm TPHCM cũng như các khu công nghiệp trọng điểm của Bình Dương, đáp ứng nhu cầu sống - làm việc - tận hưởng của giới chuyên gia và các gia đình trẻ thành đạt.

Khởi công dự án The Emerald Boulevard của Lê Phong Group tại TPHCM - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án The Emerald Boulevard

Danh mục sản phẩm tại The Emerald Boulevard đa dạng, bao gồm căn hộ từ 1–3 phòng ngủ, penthouse, shophouse và condotel.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Ngươn Phong - Chủ tịch HĐQT, nhà sáng lập hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong - cho biết: "Với sự đồng hành của các đối tác uy tín, chúng tôi cam kết tập trung toàn bộ tâm huyết, nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và kiến tạo một không gian sống xứng tầm cho cộng đồng cư dân tương lai".

Bên cạnh mục tiêu phát triển dự án, đại diện chủ đầu tư cũng khẳng định đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Theo Thanh Thảo

Người lao động

