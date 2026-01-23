Thảm nhựa gặp trời mưa, nhà thầu ở Huế phải tăng thời hạn bảo hành

Ngày 23-1, lãnh đạo Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế cho biết các mẫu bê tông nhựa được lấy tại những vị trí thi công gặp mưa trên tuyến Quốc lộ 49B (đoạn qua phường Phong Dinh, TP Huế) đã có kết quả thí nghiệm và đều đạt chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật.

Trời mưa trong lúc Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế tiến hành thảm nhựa khiến người dân lo lắng về chất lượng công trình.

Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế là nhà thầu thi công đoạn đường này đã phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát và Sở Xây dựng TP Huế (chủ đầu tư) để tiến hành lấy nhiều mẫu đưa đi thí nghiệm.

Đại diện Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế cho biết theo yêu cầu của Sở Xây dựng TP Huế, họ phải nâng thời gian bảo hành đối với đoạn thảm nhựa gặp mưa này lên 3 năm, thay vì 2 năm như hợp đồng ban đầu.

Hình ảnh Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế tiến hành thảm nhựa mặt đường gặp mưa vào ngày 9-1.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 9-1, trong quá trình thảm nhựa một làn đường tại đoạn Km4+500 đến Km4+800, tuyến Quốc lộ 49B qua phường Phong Dinh, công trình bất ngờ gặp mưa.

Tại khoản 8 tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13567-1:2022 yêu cầu về điều kiện thi công nêu rõ chỉ được thi công lớp bê tông nhựa nóng khi nhiệt độ không khí lớn hơn 15 độ C và không được thi công khi trời mưa.



Đại diện Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế cho biết, buổi sáng cùng ngày, thời tiết tạnh ráo nên đơn vị đã tiến hành trộn bê tông nhựa. Khi đang thi công thì trời mưa đột ngột, đơn vị buộc phải dừng. Sau đó, khi mưa tạnh, dây chuyền thảm và lu lèn được khởi động trở lại nhưng lại gặp mưa phùn.

Sự việc khiến nhiều người dân lo ngại việc thảm bê tông nhựa trong điều kiện mưa có thể làm mất tính liên kết vật liệu, phá vỡ kết cấu mặt đường và ảnh hưởng đến chất lượng khi đưa vào khai thác.

Trước phản ánh này, Sở Xây dựng TP Huế đã yêu cầu kiểm tra, lấy mẫu thí nghiệm. Trường hợp kết quả không đạt yêu cầu về chất lượng và quy chuẩn kỹ thuật, đơn vị thi công phải cào bóc, thảm lại.

Quốc lộ 49B là tuyến giao thông huyết mạch của TP Huế, dài hơn 100 km, bắt đầu ở điểm giao nhau với QL1 đoạn giáp tỉnh Quảng Trị và chạy dọc bờ biển địa phương này. Tuyến đường này được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) uỷ quyền cho Sở Giao thông Vận tải (hiện là Sở Xây dựng) TP Huế thực hiện công tác quản lý, bảo trì.



