Đây là công trình đầu tiên được triển khai xây dựng tại khu công nghệ cao này, mở đầu cho quá trình hình thành không gian nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học của Thủ đô.

Dự lễ khởi công có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội.

Các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến đã được Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược. Đối với Hà Nội, đây cũng là một trong những nhóm công nghệ chiến lược cần tập trung phát triển. Câu trả lời đối với định hướng này phải được thể hiện bằng những dự án, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và sản phẩm cụ thể.

Trong định hướng đó, Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm, phát triển công nghệ đến sản xuất, thương mại hóa và cung cấp các dịch vụ khoa học sự sống theo tiêu chuẩn quốc tế. Với quy mô khoảng 200ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng 7.400 tỷ đồng, khu công nghệ cao sẽ tạo nền tảng hình thành những tài sản trí tuệ, giúp doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trưởng thành, phát triển những ngành nghề mới, tạo việc làm có năng suất và thu nhập cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hồng Thái

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đánh giá, Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội có những điều kiện phát triển đặc biệt nhờ vị trí tại khu vực Tây Bắc Thủ đô. Phía Nam khu công nghệ cao tiếp giáp trục Tây Thăng Long rộng khoảng 60m, kết nối với trục không gian trung tâm rộng 80m. Lân cận là Khu đô thị Công viên Công nghệ số FPT quy mô khoảng 200ha, Công viên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Thượng Cát quy mô 70ha và cụm công viên Liên Mạc - Thượng Cát - Phú Thượng quy mô 150ha trong Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đáng chú ý, phương án bố trí nhà ga tuyến đường sắt đô thị số 4 ngay trước lối vào khu đang được nghiên cứu. Khi các công trình, hạ tầng được kết nối đồng bộ, khu vực này có tiềm năng trở thành không gian hội tụ khoa học, công nghệ, giao thông công cộng và cảnh quan.

Theo đồng chí Trương Việt Dũng, thành phố kỳ vọng công trình không chỉ đẹp về kiến trúc mà còn mang lại giá trị sử dụng lâu dài, trở thành nơi những ý tưởng khoa học lớn được hình thành, các hợp tác quốc tế được kết nối và những công nghệ mới được phát triển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Hồng Thái

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng bày tỏ tin tưởng, trong vòng 5 năm tới, khu vực này sẽ phát triển mạnh mẽ, góp phần gia tăng tăng trưởng hai con số của thành phố, đồng thời tạo ra những giá trị lớn hơn cho người dân thông qua việc tiếp nhận và ứng dụng thành quả nghiên cứu của thế giới.

Dự án Ando Gateway Buildings do Công ty Cổ phần Pacific Land Việt Nam đầu tư, có diện tích đất khoảng 23.800m², tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, gồm hai tòa nhà Ando Gateway Building Sakura và Ando Gateway Building Anh Đào. Thiết kế do kiến trúc sư người Nhật Bản Tadao Ando thực hiện. Dự kiến, công trình hoàn thành, đưa vào khai thác và vận hành trong quý I-2029.