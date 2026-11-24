UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dài khoảng 35,04km, đi qua 8 xã, phường. Theo quy hoạch, tuyến đường có 6 làn xe cơ giới trên đường chính, kết hợp hệ thống đường gom hai bên.

Một phần phối cảnh đại lộ cảnh quan sông Hồng do nhà đầu tư đề xuất.

Theo Quyết định số 6380 của UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập tháng 11/2026, được Sở Xây dựng thẩm định.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 35,04km, đi qua địa bàn các xã, phường gồm: Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Điểm đầu tuyến tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc địa phận xã Mê Linh; điểm cuối tại vị trí tuyến hết địa phận TP Hà Nội, thuộc địa phận xã Bát Tràng.

Về hướng tuyến, công trình phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) đã được phê duyệt.

Đây là đường trục chính đô thị, bao gồm phần đường chính 6 làn xe cơ giới và phần đường gom 4 làn xe.

Theo phương án được phê duyệt, quy mô mặt cắt ngang tuyến đường được thiết kế linh hoạt theo từng đoạn, căn cứ khoảng cách với đê Tả Hồng và điều kiện địa hình thực tế.

Cụ thể, đối với các đoạn tuyến đi sát đê Tả Hồng, mặt cắt ngang điển hình rộng 54m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông.

Đối với các đoạn tuyến đi xa đê Tả Hồng, mặt cắt ngang điển hình rộng 73,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 đường gom.

Tại một số vị trí có điều kiện địa hình đặc thù, phương án quy hoạch đưa ra các mặt cắt riêng. Trong đó, đoạn tuyến cầu vượt qua sông Đuống có mặt cắt ngang cầu điển hình rộng 56m. Đoạn từ chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên được thu hẹp còn 49,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp nhằm không ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng như Đền Rừng, Đền Mẫu Thoải Phúc Xá.

Đoạn đi qua cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế bán hầm, mặt cắt ngang điển hình rộng 55,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe hỗn hợp.

Riêng đoạn đi trùng đê Bát Tràng có mặt cắt ngang rộng 44,5m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính; tận dụng đường mặt đê Bát Tràng và đường hiện trạng chân đê phía bên trong đê làm đường gom nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng.

Về tổ chức giao thông, tuyến có 8 nút giao thông chính liên thông khác mức với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì.

Giải pháp thiết kế và chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với cầu sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Các nút giao với những tuyến đường ngang còn lại là nút giao bằng, được xác định sơ bộ trên cơ sở mạng lưới đường theo quy hoạch được duyệt.