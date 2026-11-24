Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh - VIFC dự kiến huy động tổng cộng 7,7 tỷ USD từ các thành viên tham gia trong giai đoạn 2027-2030. Thông tin mới được công bố khi Trung tâm tiếp tục kết nạp thêm 7 thành viên mới, mở rộng hệ sinh thái tài chính và thu hút các nguồn vốn đầu tư.

7 thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, với kế hoạch huy động 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027 - 2030. Trong đó, 3 tổ chức tập trung huy động và kết nối vốn đầu tư, 2 doanh nghiệp phát triển sàn giao dịch hàng hóa và 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn, công nghệ tài chính.

Trước đó, Trung tâm đã công bố 10 thành viên đầu tiên với quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD. Việc tiếp tục mở rộng số lượng thành viên được kỳ vọng tăng khả năng kết nối dòng vốn quốc tế, phát triển các sản phẩm tài chính mới và hỗ trợ nhu cầu vốn của nền kinh tế.