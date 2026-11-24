Nhẹ gánh sổ sách nhưng chưa hết lo chi phí

Quốc hội vừa thông qua quy định nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng/năm, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027. Theo đó, hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng được lựa chọn tính thuế trên thu nhập tính thuế (doanh thu trừ chi phí) hoặc tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Chị Nguyễn Thị Hương - một hộ kinh doanh bán lẻ tại Hà Nội - cho biết việc được lựa chọn phương pháp tính thuế theo doanh thu sẽ giúp người kinh doanh giảm áp lực tập hợp chi phí, chứng từ để xác định thu nhập chịu thuế. Với những cơ sở không có nhân viên kế toán riêng, việc phải theo dõi từng khoản chi, lưu trữ hóa đơn và thực hiện các thủ tục liên quan là gánh nặng không nhỏ.

Hộ kinh doanh đã đầu tư máy tính tiền, phần mềm bán hàng. Ảnh: Việt Linh.

Chị Đinh Phương - hộ kinh doanh tại Hà Nội - cũng cho rằng điều các hộ kinh doanh nhỏ mong mỏi không chỉ là nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế mà còn là yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo chị Phương, với những hộ kinh doanh quy mô nhỏ, chi phí phần mềm, hóa đơn điện tử và các khoản phục vụ tuân thủ có thể chiếm tỷ trọng đáng kể. Người kinh doanh mong cơ quan quản lý cân nhắc thêm ngưỡng áp dụng hóa đơn điện tử phù hợp hơn với quy mô, doanh thu thực tế, tránh trường hợp doanh thu chưa lớn nhưng vẫn phải gánh thêm nhiều chi phí để đáp ứng yêu cầu quản lý.

Thực tế, một số hộ kinh doanh cũng bày tỏ băn khoăn về quy định duy trì ổn định phương pháp tính thuế trong hai năm liên tục. Những hộ có doanh thu năm 2025 trên 3 tỷ đồng, phải tính thuế theo thu nhập trong năm 2026, có thể chưa được chuyển ngay sang phương pháp tính thuế theo doanh thu trong năm 2027.

Cân nhắc phương pháp cho kỳ tính thuế 2026

Bà Vũ Thị Bình - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Quản trị doanh nghiệp Bình Vũ - cho rằng thay đổi quyền lựa chọn phương pháp tính thuế giúp giải tỏa tâm lý lo lắng của nhóm hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng/năm.

Ngưỡng 10 tỷ giúp các hộ bớt gánh nặng chứng minh chi phí khi tính thuế.

Bà Bình nhận định, phần lớn hộ kinh doanh có thể nghiêng về phương pháp tính thuế theo doanh thu bởi cách làm đơn giản, dễ thực hiện hơn. Tuy nhiên, khi được tính thuế theo doanh thu đến mức 10 tỷ đồng, hộ kinh doanh rất dễ chủ quan với hóa đơn, chứng từ.

"Dù chọn cách tính nào, hộ kinh doanh vẫn phải tuân thủ những quy định hiện hành để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, cũng như chứng minh doanh thu đầu ra. Ngưỡng 10 tỷ giúp các hộ bớt gánh nặng chứng minh chi phí khi tính thuế, nhưng không miễn nghĩa vụ giữ sổ sách minh bạch", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Một điểm khác bà Bình đề nghị làm rõ là quy định ổn định phương pháp tính thuế trong hai năm tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP. Nếu hộ kinh doanh đã tính thuế trên thu nhập trong năm 2026, liệu có được chuyển sang phương pháp tính theo doanh thu từ năm 2027 khi luật mới có hiệu lực hay không?

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cũng cho rằng, vấn đề hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quan tâm hiện nay không chỉ là ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng được áp dụng từ năm 2027, mà còn là cách tính thuế trong năm 2026.

Theo ông Tuấn, hiện có những cách hiểu khác nhau về việc phân nhóm hộ kinh doanh dựa trên doanh thu ước tính năm 2026. Có cán bộ thuế tại địa phương hướng dẫn hộ kinh doanh khi doanh thu vượt 3 tỷ đồng phải chuyển sang tính thuế trên lợi nhuận.

Trong khi đó, một số nơi hướng dẫn hộ đã kê khai, nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu từ đầu năm thì tiếp tục áp dụng phương pháp này đến hết năm, dù doanh thu thực tế vượt 3 tỷ đồng. Cũng có trường hợp được hướng dẫn căn cứ doanh thu năm 2025 để xác định phương pháp tính thuế trong năm 2026.

Theo ông Tuấn, sự chưa rõ ràng trong cách xác định doanh thu ước tính đang dẫn đến nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau. Để tránh xáo trộn, ông đề xuất trong năm 2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được lựa chọn tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, không phụ thuộc mức doanh thu.