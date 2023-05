Khởi công dự án FDI 125 triệu USD ở Nghệ An

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: CTV

Sáng 19/5, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Kim loại Yong Jin Việt Nam đã khởi công xây dựng dự án Nhà máy Khoa học kỹ thuật Kim loại Tân Việt tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone Nghệ An.

Dự án Nhà máy Khoa học kỹ thuật Kim loại Tân Việt do Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật kim loại Yong Jin Việt Nam làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 9/11/2022.

Dự án được thực hiện trên diện tích khoảng 12,6 ha. Đây là dự án chuyên sản xuất thép cán nguội chính xác, chất lượng cao có tổng mức đầu tư 125 triệu USD, sử dụng khoảng 300 lao động chất lượng cao.

Công suất thiết kế của nhà máy gồm: 1 dây chuyền sản xuất băng thép không gỉ chất lượng cao beeg mặt 300 2B sản lượng 180.000 tấn/năm; 1 dây chuyền sản xuất băng thép không gỉ chất lượng cao bề mặt 300, 400 BA sản lượng 80.000 tấn/năm.

Dự án được triển khai thành 3 thành phần. Dự kiến thành phần 1 của dự án sẽ đi vào hoạt động trong quý IV/2023; thành phần 2 và thành phần 3 sẽ hoàn thành vào quý III/2026.

Ở Việt Nam, đây là dự án thứ 2 mà Công ty TNHH Khoa học kim loại Yong Jin đầu tư. Dự án thứ nhất được đầu tư tại Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang với diện tích đất khoảng 9,2ha, tổng vốn đầu tư 132,5 triệu USD, dự án đã đi vào hoạt động tháng 3/2022.