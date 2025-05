Khởi công Dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam đoạn La Sơn - Hòa Liên lên 4 làn xe

Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) - đơn vị chủ đầu tư, đoạn La Sơn - Hòa Liên, dự án có quy mô mở rộng mặt đường từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh với chiều rộng mặt đường 22 m. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.010 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 60 và cấp 80, vận tốc thiết kế Vtk = 60-80 km/h. Tiến độ thực hiện dự án cơ bản hoàn thành năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, hiện nước ta đã đưa vào khai thác 2.268 km, và đến hết năm 2025 sẽ đưa vào khai thác khoảng 3.000 km; hết năm 2050 dự kiến sẽ đưa vào khai thác khoảng 5.000 km.

Đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên được đầu tư mở rộng sẽ từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông nhằm phát huy vai trò của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong việc kết nối giữa các địa phương, bảo đảm an ninh, quốc phòng trong vùng và cả nước.



Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị UBND TP. Huế và UBND TP. Đà Nẵng tiếp tục tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện công tác GPMB. Quan tâm tập trung thực hiện công tác tái định cư cho người dân sớm nhất có thể; hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục cấp phép khai thác các mỏ vật liệu xây dựng, bố trí bãi đổ thải cho Dự án; đảm bảo công tác an ninh, trật tự, tổ chức giao thông thuận tiện, an toàn cho nhân dân trong quá trình triển khai.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng ký quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của Gói thầu XL1: Thi công xây dựng đoạn La Sơn - Hòa Liên thuộc Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên, dự kiến khởi công vào ngày 29/5 tới.



Theo đó, gói thầu có giá trị hơn 2.710 tỷ đồng, gồm các hạng mục khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng. Theo quyết định phê duyệt, gói thầu xây lắp XL1 có giá trị trúng thầu hơn 2.705 tỷ đồng, do liên danh XL1 đảm nhận thi công.



Liên danh XL1 có 7 đơn vị: Tổng CTP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, CTP xây dựng cầu 75, CTCP xây dựng công trình 525, CTCP tư vấn và xây dựng Biển Đông, Tổng công ty Thành An, CTCP phần 484, CTCP giao thông xây dựng Số 1.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các nhà thầu thi công xây lắp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công một cách khoa học, phù hợp điều kiện thực tế, thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường.



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, đây là dự án đặc biệt, kết nối liên thông 2 thành phố trực thuộc Trung ương; đi qua Vườn Quốc gia Bạch Mã, một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Vì vậy, thành phố Huế đề nghị các cơ quan, các nhà thầu, các đơn vị liên quan phải có giải pháp quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường, tuân thủ các quy định về bảo vệ thiên nhiên và hệ sinh thái cho khu vực này.



Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương nói thêm, về phía TP. Huế, địa phương cam kết sẽ đồng hành cùng Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết nhanh chóng, kịp thời các trường hợp phát sinh về đền bù, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất, chuyển đổi rừng, vật liệu,… đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.