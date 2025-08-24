Khối đá chặn cửa 'vô dụng' này hóa ra lại có giá trị lên tới hơn 30 tỷ đồng!

Một câu chuyện cổ tích có thật vừa xảy ra ở một ngôi làng nhỏ tại Romania, nơi một khối "đá" được sử dụng làm chặn cửa trong nhiều thập kỷ lại hóa ra là một trong những khối hổ phách nguyên vẹn lớn nhất thế giới, với giá trị ước tính lên tới 1 triệu euro (tương đương khoảng 30,6 tỷ VNĐ).

Câu chuyện về khối hổ phách này không chỉ là một minh chứng sống động cho câu nói "rác của người này có thể là kho báu của người khác" mà còn là một khám phá khoa học mang ý nghĩa lịch sử.

Câu chuyện bắt đầu tại làng Colti, phía đông nam Romania, một vùng đất nổi tiếng với những mỏ hổ phách. Một người phụ nữ lớn tuổi đã tìm thấy một khối "đá" nặng 3,5kg trong một con suối địa phương, mang về nhà và dùng nó cho một chức năng khiêm tốn: giữ cho cánh cửa không bị đóng lại.

Khối hổ phách này đã ở đó trong nhiều thập kỷ, thậm chí còn không lọt vào mắt xanh của những tên trộm trang sức từng nhắm vào ngôi nhà.

Sau khi người phụ nữ qua đời vào năm 1991, người họ hàng thừa kế ngôi nhà đã nghi ngờ về giá trị thực sự của khối đá. Khi nhận ra mình đang sở hữu một khối hổ phách khổng lồ, ông đã bán nó cho nhà nước Romania.

Chính phủ Romania sau đó đã nhờ các chuyên gia tại Bảo tàng Lịch sử ở Krakow, Ba Lan, thẩm định. Các chuyên gia đã xác nhận rằng khối hổ phách này có niên đại từ 38 đến 70 triệu năm, một con số đáng kinh ngạc.

Khối hổ phách này được gọi là rumanite, một loại hổ phách đặc biệt nổi tiếng và được đánh giá cao tại Romania vì có nhiều sắc thái đỏ đậm. Daniel Costache, giám đốc Bảo tàng Tỉnh Buzau, chia sẻ: "Việc phát hiện ra nó có ý nghĩa to lớn ở cả cấp độ khoa học và cấp độ bảo tàng".

Được phân loại là bảo vật quốc gia của Romania, khối hổ phách đã được trưng bày tại Bảo tàng Tỉnh Buzau từ năm 2022. Câu chuyện này gợi nhớ đến trường hợp tương tự của một người đàn ông ở Michigan, người đã sử dụng một tảng đá lớn làm chặn cửa trong nhiều năm, chỉ để phát hiện ra đó là một thiên thạch trị giá 100.000 USD.

Hổ phách không phải là đá theo nghĩa thông thường, mà là nhựa cây hóa thạch từ hàng triệu năm trước. Theo thời gian, chất có độ nhớt cao này cứng lại và trở thành một vật liệu ấm áp, được công nhận là một loại đá quý.

Nó thường chứa các hóa thạch của côn trùng, thực vật hoặc động vật nhỏ, mang đến những hiểu biết quý giá về hệ sinh thái và khí hậu của hàng chục triệu năm trước.

Phát hiện khối hổ phách khổng lồ ở Romania không chỉ là một câu chuyện về sự may mắn mà còn là một minh chứng cho giá trị lịch sử và khoa học vô giá của những vật chất tự nhiên. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi, những kho báu vĩ đại nhất lại ẩn mình ngay trong cuộc sống hàng ngày, chờ đợi để được khám phá.