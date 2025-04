Khởi động giải marathon Quốc tế Di sản Hà Nội 2025: Đường chạy hoàn toàn mới, độc đáo cho các vận động viên

Giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025, giải chạy thứ 10 trong hệ thống giải Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới đã chính thức ấn định ngày chạy vào 9/11 tại Hà Nội.

Nhằm mang tới sự đột phá, gia tăng trải nghiệm của vận động viên, năm nay ban tổ chức đã lựa chọn Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội làm điểm về đích và xuất phát. Đây là lần đầu tiên các VĐV trải nghiệm cung đường về đích tuyệt đẹp, dài gần 10km hoàn toàn bằng phẳng bên bờ hồ Tây , tiếp nối với đoạn đường thẳng tắp hướng về vạch đích tại Cung Thể thao Quần Ngựa.

Đồng thời cũng là cung đường về đích lý tưởng nhất để các VĐV tăng tốc, bứt phá, nâng cao thành tích cá nhân, cũng như được trải nghiệm không khí linh thiêng của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội khi sải bước ven hồ Tây, qua hàng chục di sản văn hóa lịch sử.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025 vẫn sẽ có 4 cự ly cơ bản là 42,195km, 21,0975km, 10km, 5km và một cự ly dành riêng cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi.

Ông Nguyễn Trí - Tổng giám đốc DHA Việt Nam - đơn vị chủ sở hữu và trực tiếp tổ chức giải chạy chia sẻ: “Mùa giải 2025 có điểm Xuất phát - Về đích mới chưa từng được một giải chạy lớn nào tại Hà Nội lựa chọn. Hướng tới quy mô tương lai vài chục nghìn VĐV tham gia như các giải thuộc hệ thống Standard Chartered Marathon (Kuala Lumpur 40.000 VĐV, Singapore 50.000 VĐV, Hong Kong Trung Quốc 70.000 VĐV...). Việc đặt điểm Xuất phát - Về đích tại Cung Thể thao Quần Ngựa là sự lựa chọn tối ưu của một giải marathon đang phát triển mạnh cả về số lượng VĐV tham gia cũng như về chất lượng tổ chức, nâng tầm giải đấu qua mỗi năm”.

Với thông điệp Bứt phá, vươn xa (Together, we run further) xuyên suốt từ mùa giải đầu tiên, Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội tiếp tục đặt sứ mệnh lan tỏa tinh thần thể thao kết nối và đồng hành cùng cộng đồng chạy Việt Nam không ngừng lớn mạnh, tôn vinh các giá trị Di sản và khẳng định vị thế là giải chạy đẳng cấp quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Trở thành giải chạy thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới, ban tổ chức kỳ vọng Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội sẽ tiếp tục khẳng định vị thế marathon Việt Nam trên bản đồ marathon thế giới, đưa Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của các VĐV quốc tế.

“Năm 2024, giải thu hút hơn 1.300 VĐV quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm tới 10% tổng số VĐV tham gia. Với cung đường chạy qua các Di sản nổi tiếng của thủ đô trong thời điểm đẹp nhất trong năm, sư kiện là cơ hội tuyệt vời để các VĐV quốc tế trải nghiệm du lịch Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Mỗi VĐV đều có thể trở thành một đại sứ du lịch tuyệt vời khi chia sẻ những trải nghiệm họ có được qua mỗi bước chạy”, ông Nguyễn Trí khẳng định.

Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội là giải chạy mang tinh thần thể thao kết nối cộng đồng bền vững, là sân chơi dành cho tất cả những ai yêu chạy bộ, từ các VĐV chuyên nghiệp, VĐV khuyết tật, VĐV nước ngoài cũng như cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam. Với thông điệp “Bứt phá, vươn xa”, giải chạy lan tỏa tinh thần dám bứt phá, vượt qua giới hạn của bản thân để chinh phục những mục tiêu cao hơn của mỗi người.

Tại sự kiện Chính thức Công bố Mùa giải 2025, BTC và Standard Chartered Việt Nam cũng phát động Hoạt động “Thu gom giày cũ, Đổi giày mới” trao yêu thương đến với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa bằng những đôi giày cũ được làm sạch. Chương trình đã được tổ chức thành công tại mùa giải 2024 với hơn 300 đôi giày được trao tặng các em học sinh tại trường TH & THCS Nà Chì, huyện Xín Mần, Hà Giang và trường TH & THCS Tân Liên, Hướng Hóa, Quảng Trị.