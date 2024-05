Khối ngoại bán ra gần 85 triệu cổ phiếu một ngân hàng, cổ đông lớn thoái vốn?

Ảnh minh họa

Phiên giao dịch 22/5 chứng kiến giao dịch đột biến tại cổ phiếu ABB của ABBank, khi khối ngoại đã bán ra gần 84,9 triệu cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận. Con số trên tương đương gần 8,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng này.

Hiện chưa có nhà đầu tư nước ngoài nào thông báo giao dịch cổ phiếu ABBank. Tuy nhiên, số cổ phần trên tương đương lượng sở hữu của International Finance Corporation (Tổ chức Quốc tế tài chính IFC) .

Trước đó, ngày 09/08/2022, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn tại ABBank, chấp thuận cho IFC chuyển nhượng gần 77,2 triệu cp ABB do IFC sở hữu. Sau khi nhận cổ tức 10% bằng cổ phiếu, lượng cổ phần ABB mà IFC sở hữu đã tăng lên gần 84,9 triệu cổ phần.

Tổ chức IFC khi đó cho biết đang thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng này, IFC không còn sở hữu cổ phần tại ABBank, do đó không còn là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Ngân hàng.

Cùng với giao dịch của khối ngoại, ABBank tiếp tục ghi nhận thanh khoản giao dịch khớp lệnh đột biến khi có hơn 14,6 triệu cổ phiếu được trao tay trước khi bước sang phiên ATC. Tính chung, có tới gần 100 triệu cổ phiếu ABB được giao dịch trong phiên hôm nay, tương đương 9,7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Trước đó, cổ phiếu ABB của ABBank cũng gây chú ý lớn trong phiên giao dịch ngày 21/5, khi giá cổ phiếu đóng cửa 9.100 đồng/cp, tăng tới 12,35%; có thời điểm tăng kịch trần lên 9.300 đồng/cp. Đáng chú ý, hơn 68,7 triệu cổ phiếu ABB được khớp lệnh trong phiên 21/5, giá trị giao dịch là hơn 620 tỷ đồng.

Như vậy, trong hai phiên vừa qua, đã có tổng cộng gần 168,5 triệu cổ phiếu ABB được sang tay giữa các nhà đầu tư, tương đương 16,3% vốn điều lệ ngân hàng.

Quý 1/2024, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 178 tỷ đồng, giảm tới 71% so với cùng kỳ. Đây cũng là ngân hàng có lợi nhuận sụt giảm mạnh nhất quý 1/2024 trong 29 nhà băng công bố báo cáo tài chính. Trong khi đó, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 1.000 tỷ đồng, tăng 94,5% so với kết quả thực hiện năm 2023. Năm ngoái, lợi nhuận nhà băng này chỉ đạt 513 tỷ đồng, giảm 70% so với năm 2022 và không hoàn thành kế hoạch đã trình Đại hội đồng cổ đông. Hiện ABBank đang chuyển đổi toàn diện với lộ trình phát triển 5 năm 2024-2028 với kỳ vọng đưa ngân hàng bứt phá trở lại trong nhóm ngân hàng đạt chất lượng dịch vụ, hoạt động an toàn và tăng trưởng tốt trong tương lai.