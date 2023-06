Khối ngoại bán ròng hơn 200 tỷ đồng trong ngày VN-Index áp sát mốc 1.111 điểm

Sau quãng giằng co, VN-Index đã lấy lại sắc xanh vào cuối phiên dù biên độ tăng không lớn. Kết phiên, chỉ số tăng 1,2 điểm (tương đương 0,11%) lên 1.109 điểm và là phiên tăng thứ 5 liên tiếp. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 549 mã tăng, áp đảo hoàn toàn so với mã giảm. Thanh khoản khớp lệnh HOSE vẫn duy trì mức cao với 16.516 tỷ đồng, tăng 15% so với phiên hôm trước.

Trong khi thị trường khởi sắc, khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 226 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng với giá trị xấp xỉ 163 tỷ đồng

Tại chiều mua, VHM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 60 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SSI xếp tiếp theo danh sách mua ròng mạnh trên HoSE với 60 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng GEX và KBC với giá trị là 59 và 22 tỷ đồng.

Ngược lại, VNM chịu áp lực bán ròng mạnh nhất của khối ngoại với giá trị 127 tỷ đồng; theo sau ST8, HCM bị bán khoảng 88 và 35 tỷ đồng mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 10 tỷ đồng

Tại chiều mua, TNG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo danh sách mua ròng mạnh trên HNX với 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng SAF và CLH với giá trị là 0,1 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược lại, PVS chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 7 tỷ đồng; theo sau SD5, BVSbị bán khoảng 3 và 1 tỷ đồng mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 53 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MPC hôm nay được khối ngoại mua 2 tỷ đồng, tương tự, CST, ACV, ABI cũng đồng loạt được mua ròng mỗi cổ phiếu từ vài trăm triệu đồng.

BSR hôm nay bị khối ngoại bán ròng mạnh khoảng gần 43 tỷ đồng; ngoài ra họ cũng bán ròng tại QNS, VTP, VEA,...