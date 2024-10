Khởi tố 2 bố con giám đốc Phạm Đình Trung

Khuya ngày 24/10, Công an tỉnh Đắc Lắk cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Phạm Đình Trung (SN 1992, trú tại phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, giám đốc Công ty TNHH MTV Đ.T) và Phạm Văn Tịch (57 tuổi, bố đẻ của Trung), cùng trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Trước đó, vào ngày 20/5/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện một số đối tượng có hành vi khai thác đá trái phép tại khu vực tiếp giáp đường Vành đai từ xã Krông Jing đến xã Cư M’ta thuộc thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk, sau đó vận chuyển đến Nhà máy sản xuất đá thuộc Công ty Đ.T. Quá trình kiểm tra, Công ty Đ.T và các cá nhân có liên quan không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc khai thác khoáng sản và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc khoáng sản.

Số lượng đá Granit đã khai thác trái phép - Ảnh: CA Đắk Lắk

Qua điều tra, công an xác định, Công ty TNHH MTV Đ.T do Phạm Đình Trung làm Giám đốc nhưng thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty do Phạm Văn Tịch quản lý, điều hành. Trong quá trình hoạt động, từ tháng 3/2024 đến ngày 20/5/2024, mặc dù không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng Tịch vẫn chỉ đạo nhân viên của Công ty tiến hành khai thác đá trái phép tại thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk.

Sau đó, hàng được vận chuyển về Nhà máy sản xuất đá T.Đ.M, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đ.T, với tổng số lượng đá Granit đã khai thác là hơn 700 m3, trị giá gần 02 tỷ đồng.

Trong quá trình bắt đầu khai thác đá, ngày 08/3/2024, UBND thị trấn M’Drắk có tiến hành kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu dừng việc khai thác đá.

Sau đó, ông Phan Đình Cúc (sinh năm 1973, trú tại xã Krông Jing, huyện M’Drắk) - Nguyên Chủ tịch UBND thị trấn M’Drắk đã hướng dẫn Phạm Đình Trung, Phạm Văn Tịch làm văn bản gửi UBND thị trấn để xem xét đồng ý cho tiếp tục khai thác phần đá trên.

Ông Phan Đình Cúc bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú - Ảnh: CA Đắk Lắk

Đến ngày 13/3/2024, ông Cúc đã ký ban hành văn bản đồng ý cho thi công phá gỡ phần đá lề đường là vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Kể từ sau thời điểm Phan Đình Cúc ký văn bản đồng ý cho thi công phá gỡ phần đá lề đường, Công ty Đ.T đã tiến hành khai thác đá Granit và vận chuyển đi nhưng UBND thị trấn không tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý theo quy định.

Ngày 13/9/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Công an Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Phan Đình Cúc để điều tra về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.