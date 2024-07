Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch xã, Công chức địa chính, nhân viên đăng ký đất đai, cựu Trưởng thôn

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can, gồm;

Một là, bị can Trần Văn Vũ, sinh năm 1974, HKTT tại Trung Thành, Tam Mỹ Tây, Núi Thành, Quảng Nam, Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành.

Hai là, bị can Nguyễn Quốc Tín, sinh năm 1984, HKTT Phái Nhơn, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, Công chức địa chính xây dựng xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành.

Ba là, bị can Phạm Trường An, sinh năm 1990, HKTT tại Khối 2, TT Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam, nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành.

Bốn là, bị can ông Châu Ngọc Lộ, sinh năm 1962, HKTT tại Trung Lương, Tam Mỹ Tây, Núi Thành, Quảng Nam, nguyên Trưởng thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật hình sự.

Đồng thời cơ quan chức năng cũng thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Quốc Tín tại UBND xã Tam Mỹ Tây, nơi làm việc của Phạm Trường An tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, vào năm 2019, các ông Trần Văn Vũ, Nguyễn Quốc Tín, Phạm Trường An, Châu Ngọc Lộ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thực hiện trái quy định trong quá trình lập 13 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 3.813.588.000 đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo đúng quy định của pháp luật./.