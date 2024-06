Khởi tố, bắt giam Phó phòng Kỹ thuật địa chính - nguyên Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Ngày 17/6, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an thị xã Vĩnh Châu vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Hữu Dũng, sinh năm 1981, ngụ ấp Preychóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu.

Hiện ông Trần Hữu Dũng là Phó Trưởng Phòng kỹ thuật địa chính thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Sóc Trăng.

Ông Trần Hữu Dũng bị Công an thị xã Vĩnh Châu khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lực lượng Công an thi hành Lệnh bắt bị can và khám xét nơi làm việc đối với ông Trần Hữu Dũng

Cụ thể vào năm 2018, khi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu, ông Dũng đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra hồ sơ dẫn đến việc UBND thị xã Vĩnh Châu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 03 thửa đất cho người dân trùng với đất của Hợp tác xã Sản xuất - Dịch vụ Muối, Tôm, Artemia Vĩnh Phước, gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng.



Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Vĩnh Châu tiếp tục điều tra làm rõ./.