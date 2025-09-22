Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo vay nặng lãi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Đặng Thị Hoài.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong năm 2021, Hoài đã cho Lê Thị Thư (SN 1976), trú phường Sơn Trà vay nhiều khoản vay khác nhau với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng. Theo khai nhận của Hoài với cơ quan Công an, đối tượng đã cho Lê Thị Thư vay tiền với lãi suất 10%/tháng và thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng đối với từng khoản vay.

Trong một diễn biến khác có liên quan, trước đó, vào ngày 26/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thư về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với thủ đoạn lợi dụng các mối quan hệ đồng hương, anh em họ hàng, Lê Thị Thư đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để kinh doanh vàng nên hỏi vay, mượn tiền, sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân…

Điển hình như trường hợp của bà Lê Thị T.H (SN 1977), trú cùng phường. Do bà H và Thư có mối quan hệ bạn bè đồng hương, quen biết nhau từ trước, vào tháng 12/2020, lợi dụng mối quan hệ này, Thư đưa ra thông tin gian dối là cần tiền kinh doanh vàng để hỏi vay, mượn tiền của bà H.

Để vay mượn được nhiều lần với số tiền lớn, Thư đã rủ bà H vào TP Hồ Chí Minh xem cơ sở kinh doanh vàng nhằm mục đích tạo lòng tin. Thực tế, Thư biết rõ trong thời điểm này, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên chắc chắn bà H sẽ không đi được. Vì vậy, để bà H thêm phần tin tưởng, Thư đã chụp ảnh lịch sử cuộc gọi thể hiện đang trao đổi mua bán vàng với người khác và gửi cho bà H yên tâm.

Tin tưởng Thư là bạn bè, đồng hương nên từ tháng 6 đến tháng 11/2021, bà H nhiều lần cho Thư vay tiền thông qua chuyển khoản, thời hạn vay từ 5 đến 30 ngày. Mỗi lần vay, Thư đều viết “Hợp đồng cho cá nhân vay tiền”, khoản vay nào đã trả gốc thì sẽ hủy hợp đồng.

Theo thỏa thuận, Thư trả lãi đều đặn cho bà H, tuy nhiên đến ngày 11/11/2021 thì không trả nữa, bên bà H yêu cầu Thư trả lại toàn bộ số tiền đã vay. Thực chất, do số tiền vay được của bà H, Thư không dùng vào mục đích kinh doanh vàng mà dùng số tiền này để trả lãi cho người khác hoặc sử dụng khoản vay sau trả khoản vay trước. Đến lúc không còn khả năng chi trả, Thư lấy lý do do dịch bệnh, làm ăn thua lỗ nên phá sản khiến bà H tá hỏa viết đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thư và bà H đã đối chiếu sao kê tài khoản và lập biên bản xác nhận, từ ngày 30/6/2021 đến ngày 11/11/2021, bà H đã 90 lần chuyển tiền cho Thư với tổng số tiền hơn 20,4 tỷ đồng; còn Thư chuyển trả lại cho bà H. 87 lần với tổng số tiền hơn 13,8 tỷ đồng; đồng thời xác nhận số tiền Thư chiếm đoạt của bà H là hơn 6,6 tỷ đồng. Số tiền này, theo giải trình của Thư là để trả lãi duy trì các khoản nợ của một số cá nhân khác hoặc dùng một phần để trả lãi cho chính bà H.

Ngoài trường hợp của bà Lê Thị T.H, trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã nhận được 05 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thư. Hầu hết các đơn tố cáo của các nạn nhân đều cho biết, do tin tưởng vào mối quan hệ quen biết, họ hàng, đồng hương, thậm chí có người là đồng nghiệp của chồng Lê Thị Thư nên đã cho đối tượng vay, mượn từ hơn 300 triệu đến gần 2 tỷ đồng. Toàn bộ đơn tố cáo này đều được cơ quan điều tra tiếp nhận, hiện đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.