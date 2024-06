Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc vi phạm đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố, bắt bị tạm giam bị can Lê Trọng Bằng. Ảnh Công an tỉnh Bạc Liêu

Ngày 08/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trọng Bằng (sinh năm 1981, ngụ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) và Đỗ Mạnh (sinh năm 1983, ngụ xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.



Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Lê Trọng Bằng là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Công nghệ Hợp Phú, đã chỉ đạo Đỗ Mạnh thành lập hàng loạt “công ty ma” sau đó tham gia đấu thầu Hệ thống thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.