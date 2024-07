Khởi tố, bắt tạm giam một nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Hải (29 tuổi), trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố làm việc với Trần Thanh Hải. (Nguồn: Công an Đà Nẵng)

Trước đó, tiếp nhận tin báo tố giác của bà Ngô Thị Kim P (43 tuổi), trú tại quận Liên Chiểu về việc bị Trần Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt thông qua hợp đồng vay thế chấp; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiến hành xác minh, qua đó xác định: Trần Thanh Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu. Thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, bà P có nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp; tuy nhiên, do số tiền quá lớn nên bà P không đủ khả năng để làm đáo hạn. Sau đó, Hải có giới thiệu bà P gặp bà Mai Phương L (trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để bà P mượn số tiền 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.

Dưới sự chứng kiến của Hải, bà P và bà L thống nhất đến ngày 19/3/2024, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P. chủ động đưa ra. Tuy nhiên, đến ngày 21/3/2024, bà P chưa thấy được giải ngân theo hứa hẹn nên đã đến chi nhánh ngân hàng tìm hiểu thì mới vỡ lẽ, số tiền trên đã được ngân hàng giải ngân vào một số tài khoản khác vào ngày 19/3/2024 (không phải tài khoản do bà P đưa ra trước đó). Bà P. sau đó nhiều lần liên lạc với Hải nhưng bất thành nên đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Thanh Hải khai nhận, lợi dụng lòng tin của bị hại, sau khi được sự thống nhất giữa bà P và bà L, Hải đã cho bà P ký vào 02 tờ giấy chuyển khoản đến số tài khoản khác với số tài khoản mà bà P và bà L đưa ra (bà P ký mà không kiểm tra nội dung).

Sau khi ngân hàng giải ngân, Hải nhờ chủ tài khoản này chuyển toàn bộ số tiền 900 triệu đồng đến tài khoản mà Hải đứng tên. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hải đã dùng vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua tiền ảo…

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ.