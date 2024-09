Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ địa chính xã,...

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 cán bộ xã Ngọc Định

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Chủ tịch UBND xã Ngọc Định, hiện là Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Định Quán.