Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch xã, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

Cơ quan Công an khám xét nơi ở bị can Hoàng Tuy.

Chiều 11/6, Công an huyện Hàm Tân, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân huyện đã công bố quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Tuy, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Hoàng Tuy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bổ sung về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nguyễn Ngọc Châu, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân; nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ và Trần Viết Quý, 42 tuổi, công chức địa chính xã Sơn Mỹ.

Cả 2 bị can này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 24/5 về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ việc khai thác khoáng sản trái phép do đối tượng Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, trú thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân) cầm đầu.

Liên quan đến vụ án này, ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Chính, Phan Đình Trọng Huy (31 tuổi), Lê Hoàng Khôi (30 tuổi), Nguyễn Thành Công (23 tuổi, đều ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân) và Nguyễn Văn Trung (31 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Nguyễn Hữu Chính đã bất chấp pháp luật, tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Sơn Mỹ, đối tượng đã bị cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi “Khai thác khoáng sản trái phép”, “Sử dụng đất sai mục đích” và “Huỷ hoại đất”.

Sau đó, UBND huyện Hàm Tân yêu cầu chuyển hồ sơ vi phạm sang Công an huyện để điều tra các hoạt động khai thác khoáng sản của Nguyễn Hữu Chính.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.