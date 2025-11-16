Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Quang Thị Hồng Đào

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quang Thị Hồng Đào (sinh năm 1997, trú tại ấp Vĩnh An, xã An Phú) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự).

Trước đó, ngày 30/7/2025, Công an xã An Phú tiếp nhận tin báo của ông L.T. (sinh năm 1959, trú xã Nhơn Hội). Theo trình báo, giữa tháng 7/2025, ông T. có làm quen và hẹn hò với một phụ nữ tự xưng tên Hồng.

Cả hai hẹn nhau đi ăn tại xã An Phú. Sau đó, khi ông T. chở "Hồng" đến trước cửa nhà nghỉ để thuê phòng, người phụ nữ này đã nói dối có việc cần về và mượn xe mô tô BKS 67X1 - 6XXX của ông T. hứa sẽ quay lại.

Bị can Hồng Đào tại cơ quan công an - Ảnh: Công an xã An Phú

Tuy nhiên, đối tượng đã lái xe đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn bán lấy 4.000.000 đồng rồi bỏ đi. Ông T. chờ lâu không thấy quay lại mới biết bị lừa nên trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã An Phú đã nhanh chóng xác định đối tượng là Quang Thị Hồng Đào, triệu tập làm việc, và đã thu hồi tài sản để trao trả cho ông T.

Ngày 07/11/2025, điều tra viên bố trí tại Công an xã An Phú tham mưu Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quang Thị Hồng Đào.

Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xử lý theo quy định.