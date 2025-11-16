Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Quang Thị Hồng Đào

16-11-2025 - 13:15 PM | Xã hội

Khi ông T. chở "Hồng" đến trước cửa nhà nghỉ để thuê phòng, người phụ nữ này đã nói dối có việc cần về và mượn xe mô tô của nạn nhân rồi đi mất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quang Thị Hồng Đào (sinh năm 1997, trú tại ấp Vĩnh An, xã An Phú) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự).

Trước đó, ngày 30/7/2025, Công an xã An Phú tiếp nhận tin báo của ông L.T. (sinh năm 1959, trú xã Nhơn Hội). Theo trình báo, giữa tháng 7/2025, ông T. có làm quen và hẹn hò với một phụ nữ tự xưng tên Hồng.

Cả hai hẹn nhau đi ăn tại xã An Phú. Sau đó, khi ông T. chở "Hồng" đến trước cửa nhà nghỉ để thuê phòng, người phụ nữ này đã nói dối có việc cần về và mượn xe mô tô BKS 67X1 - 6XXX của ông T. hứa sẽ quay lại.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Quang Thị Hồng Đào- Ảnh 1.

Bị can Hồng Đào tại cơ quan công an - Ảnh: Công an xã An Phú

Tuy nhiên, đối tượng đã lái xe đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn bán lấy 4.000.000 đồng rồi bỏ đi. Ông T. chờ lâu không thấy quay lại mới biết bị lừa nên trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã An Phú đã nhanh chóng xác định đối tượng là Quang Thị Hồng Đào, triệu tập làm việc, và đã thu hồi tài sản để trao trả cho ông T.

Ngày 07/11/2025, điều tra viên bố trí tại Công an xã An Phú tham mưu Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Quang Thị Hồng Đào.

Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xử lý theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân cả nước đặc biệt chú ý vấn đề liên quan đến sổ đỏ

Tất cả người dân cả nước đặc biệt chú ý vấn đề liên quan đến sổ đỏ Nổi bật

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Uyên

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Uyên Nổi bật

Ngôi nhà 7 tầng cháy ở Hà Nội, cảnh sát kịp thời giải cứu một phụ nữ mắc kẹt

Ngôi nhà 7 tầng cháy ở Hà Nội, cảnh sát kịp thời giải cứu một phụ nữ mắc kẹt

11:25 , 16/11/2025
Xổ số miền Nam: Trúng đặc biệt 10 tỉ đồng, người phụ nữ gọi đại lý đến đổi thưởng trong đêm

Xổ số miền Nam: Trúng đặc biệt 10 tỉ đồng, người phụ nữ gọi đại lý đến đổi thưởng trong đêm

10:59 , 16/11/2025
Nhà giáo đang được hưởng lương như thế nào?

Nhà giáo đang được hưởng lương như thế nào?

10:50 , 16/11/2025
Trụ sở CSGT TPHCM thay đổi hàng loạt, người dân cần lưu ý

Trụ sở CSGT TPHCM thay đổi hàng loạt, người dân cần lưu ý

10:24 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên