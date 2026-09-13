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Khởi tố Cựu Chủ tịch Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Đặng Phan Tường

| | Doanh nghiệp

Khởi tố Cựu Chủ tịch Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Đặng Phan Tường

Ông Đặng Phan Tường, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), vừa bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại EVNNPT, Tập đoàn PC1 và các doanh nghiệp liên quan.


Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (EEMC, mã chứng khoán: TBD) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Đặng Phan Tường, thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Khởi tố Cựu Chủ tịch Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Đặng Phan Tường- Ảnh 1.

 

Theo EEMC, công ty đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết, trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan, C01 đã khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường.

Thông tin được EEMC công bố ngày 12/9/2026. Văn bản không nêu cụ thể tội danh cũng như biện pháp ngăn chặn đối với ông Tường.

 

Khởi tố Cựu Chủ tịch Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Đặng Phan Tường- Ảnh 2.

Ông Đặng Phan Tường hiện là thành viên HĐQT EEMC. Trước đó, ông có nhiều năm công tác tại ngành điện và từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT trong 9 năm, từ ngày 1/9/2011 đến ngày 1/9/2020, trước khi nghỉ chế độ trước tuổi.

EVNNPT là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có nhiệm vụ đầu tư phát triển và quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện trên phạm vi cả nước.

Đến cuối năm 2025, EVNNPT quản lý hơn 33.400 km đường dây truyền tải điện, trong đó có khoảng 12.335 km đường dây 500 kV và hơn 21.070 km đường dây 220 kV. Doanh nghiệp đồng thời quản lý 222 trạm biến áp và có hơn 6.900 cán bộ, kỹ sư, công nhân.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại EVNNPT, PC1 và các đơn vị liên quan, Bộ Công an cho biết đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm tội danh gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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