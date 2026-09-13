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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Tổng Công ty của Bộ Công an hợp tác tập đoàn Pháp phát triển công nghệ cao

| | Doanh nghiệp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Tổng Công ty của Bộ Công an hợp tác tập đoàn Pháp phát triển công nghệ cao

Tập đoàn Thales đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1994, trong các lĩnh vực quản lý bay hàng không; viễn thông và an ninh mạng.

Sáng 11/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales, nằm trong Khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay và tham quan Phòng thí nghiệm sạch nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn và vật liệu tiên tiến.

Tại đây, Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) và Tập đoàn Thales đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác giữa hai bên trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ cao, góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Pháp.﻿

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Thales cho biết Thales là tập đoàn công nghệ hàng đầu quốc tế với hơn 85.000 nhân viên hoạt động tại 65 quốc gia, tập đoàn đang đầu tư cung cấp thiết bị điện tử hàng không, chế tạo các hệ thống vệ tinh viễn thông; an ninh mạng và công nghệ số, tập trung vào bảo mật dữ liệu, quản lý danh tính số và bảo vệ an ninh mạng cho các tổ chức chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp lớn.

Tập đoàn đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1994, trong các lĩnh vực quản lý bay hàng không; viễn thông và an ninh mạng.

Lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm gồm phần cứng và linh kiện tiên tiến; công nghệ lượng tử; trí tuệ nhân tạo; phát triển phần mềm thông minh hỗ trợ con người ra quyết định trong các tình huống khủng hoảng, các hệ thống tự vận hành an toàn…

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an, được định hướng trở thành hạt nhân của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

GTEL tập trung xây dựng hệ sinh thái công nghệ và công nghiệp an ninh theo chuỗi khép kín, từ nghiên cứu, phát triển, sản xuất đến triển khai và thương mại hóa. Trọng tâm là từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), an toàn thông tin, an ninh mạng, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu (Data Center), thiết bị bay không người lái (UAV) và các nền tảng số.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Gtel, Thales

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