Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng gần 150%/năm tại Đắk Nông

Ngày 7/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Phúc (SN 1981, trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, đầu tháng 6/2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1991, trú tại huyện Đắk R’lấp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, do nợ nần nên Nguyễn Thị Hồng Đào đã lập tài khoản Zalo giả mạo cán bộ ngân hàng, đưa ra thông tin cần vay tiền để đáo hạn, từ đó tạo sự tin tưởng để vay tiền của Nguyễn Thị Phúc.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Thị Phúc đã cho Nguyễn Thị Hồng Đào vay tổng số tiền gần 4 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày đến 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm đến 146%/năm), thu lợi bất chính số tiền 873 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ.