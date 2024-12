Khởi tố giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can liên quan đến sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xảy ra trên địa bàn phường Phú Thủy (TP Phan Thiết).

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Ngọc Hải

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/5/2022, Thanh tra TP Phan Thiết chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Văn Huỳnh với diện tích 506 m2, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết xác định, ông Nguyễn Hoàng Phương (30 tuổi, trú tại TP Phan Thiết, công chức địa chính phường Phú Thủy) đã không phối hợp với Ban điều hành khu phố để họp thu thập ý kiến những người dân từng cư trú tại khu vực đất của hộ ông Huỳnh. Vì bỏ qua bước này nên việc xác định nguồn gốc đất sử dụng, thời điểm sử dụng đất ổn định không đúng dẫn đến việc xác định số tiền hộ ông Huỳnh phải đóng thấp hơn quy định.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Oanh.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh (40 tuổi, trú tại TP Phan Thiết, công chức chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết) không tham mưu cho lãnh đạo Chi nhánh làm văn bản (hoặc trực tiếp phối hợp với UBND phường) xác định lại thời điểm sử dụng đất ở để làm căn cứ xác định đúng nghĩa vụ tài chính về đất của hộ ông Huỳnh.

Trong khi đó ông Nguyễn Ngọc Hải (56 tuổi, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết) chỉ dựa vào đơn xin đăng ký có xác nhận của UBND phường Phú Thuỷ và biên lai thu thuế nhà, đất để ký phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Phương.

Vi phạm của các bị can khiến cho cơ quan thuế xác định tiền của hộ ông Huỳnh phải đóng thấp hơn quy định.

Cơ quan chức năng xác định, dù có vai trò quan trọng nhưng các đối tượng đều thiếu trách nhiệm trong công việc, dẫn đến ngân sách nhà nước bị thiệt hại.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng trên để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.