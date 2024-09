Khởi tố Giám đốc người nước ngoài; bắt tạm giam nữ Kế toán trưởng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Kim Tae Sung.

Khởi tố giám đốc người nước ngoài tội tham ô

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Kim Tae Sung (51 tuổi), quốc tịch Hàn Quốc; hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà về hành vi “Tham ô tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty TNHH MTV A.I.P (tên viết tắt) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0401800155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 15/11/2016; ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm tranh và các tác phẩm nghệ thuật.

Công ty này có trụ sở tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của Công ty này đều là người nước ngoài.

Từ ngày 13/02/2023 đến 01/01/2024, Kim Tae Sung được chủ sở hữu Công ty tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí Giám đốc, có nhiệm vụ là điều hành mọi hoạt động, quản lý toàn bộ tài sản của Công ty A.I.P.

Do dính vào nợ nần và mất khả năng chi trả cũng như cần tiền sinh hoạt, Kim Tae Sung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Giám đốc đã tham ô tài sản bằng cách rút tiền trong két sắt của Công ty nhiều lần để chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 1,131 tỷ đồng.

Phát hiện sự việc, chủ sở hữu Công ty đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng nhờ can thiệp.

Sau thời gian xác minh, thu thập thông tin, ngày 13/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kim Tae Sung về hành vi “Tham ô tài sản”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố tiệp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Trần Kim Phước.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ kế toán trưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Kim Phước (sinh năm 1985; ngụ Phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phước từng làm kế toán trưởng cho Công ty W.J đóng tại TP Bến Cát (Bình Dương) từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2021 thì nghỉ việc.

Khi công ty này có kế toán trưởng mới thì phát hiện có sự thất thoát số tiền lớn của công ty từ việc chi trả tiền lương.

Công ty này đề nghị Phước hợp tác làm rõ những khoản chi không đúng và hoàn trả lại cho công ty nhưng Phước không đồng ý nên lãnh đạo công ty đã làm đơn tố giác cơ quan Công an.

Quá trình điều tra cho thấy, trong thời gian làm việc tại Công ty W.J, Phước đã lập khống danh sách người nhận lương cùng số tài khoản mà Phước đã “phù phép” hồ sơ để đăng ký trước đó với ngân hàng.

Sau đó Phước trình danh sách này để giám đốc Công ty duyệt chi trả tiền lương hàng tháng.

Khi tiền lương chuyển vào tài khoản người “ảo”, Phước rút hết để chiếm đoạt. Trong hơn 5 năm làm kế toán trưởng, Phước đã chiếm đoạt của Công ty W.J hơn 945 triệu đồng.

Sau khi nghỉ việc tại công ty này Phước tiếp tục làm kế toán cho nhiều công ty khác cho đến lúc bị bắt giữ.