Khởi tố một đại gia đi siêu xe Rolls- Royce Phantom EWB: Từng chi 350 tỷ mua cổ phần công ty cấp thoát nước

Ngày 31/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban 4 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 08 bị can.

Gồm ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Hoàng Xuân Thịnh, nguyên Phó Giám đốc Ban 4; ông Nguyễn Vinh Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định Ban 4; ông Dương Chí Thành, Cán bộ Phòng Quản lý thi công Ban 4; ông Vũ Đình Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bà Vũ Thị Kim Liên, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân; ông Bùi Cao Nguyên, Kế toán Công ty Hoàng Dân; ông Nguyễn Văn Giáp, nguyên Giám đốc Công ty Sao Vàng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: Bộ Công an)

Công ty Hoàng Dân được thành lập năm 2004, có trụ sở chính tại thôn Tân An, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, do ông Nguyễn Văn Dân làm Chủ tịch kiêm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật công ty Hoàng Dân.

Theo đăng ký kinh doanh ngày 28/11/2022, Hoàng Dân khi đó là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân có vốn điều lệ 281 tỷ đồng, ông Dân góp 270 tỷ, tương ứng 96,085% vốn; còn lại là Công ty TNHH Thiên Phú góp 11 tỷ, tương ứng 3,915%. Đến ngày 15/12/2022, công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân, chủ doanh nghiệp là ông Dân.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Được biết, Hoàng Dân là chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Gia Phú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình, chủ đầu tư Dự án xây dựng nhà máy nước sạch Hoàng Long và mạng lưới đường ống cung cấp nước.

Hoàng Dân còn là nhà thầu thi công nhiều dự án tại tỉnh Ninh Bình như:

Gói thầu 05: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi 8 xã miền núi phía Đông Bắc huyện Nho Quan và kè chống sạt lở sông Chanh, giá trúng thầu của Liên danh Xây dựng Hoàng Dân - Tổng công ty 319 là 645,65 tỷ đồng.

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Nho Quan kết nối Đường tỉnh 479 với Quốc lộ 12B trên trục giao thông chính đi các tỉnh vùng Tây Bắc (giai đoạn I) với giá 114,13 tỷ đồng.

Liên danh Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình - Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cũng là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ thực hiện Dự án Xây dựng Nhà máy nước Yên Đồng (Ninh Bình) với sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 912 tỷ đồng.

Theo thông tin của chúng tôi, Công ty Hoàng Dân đã đem nhiều tài sản làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay, trong đó đáng chú ý là chiếc siêu xe Rolls- Royce Phantom EWB có giá thị trường hàng chục tỷ đồng.

Về ông Nguyễn Văn Dân, ông từng chi 350 tỷ đồng, cao hơn gần 40% so với mức giá khởi điểm để mua toàn bộ 14.027.760 cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình (tỷ lệ 93,02%) của UBND tỉnh Ninh Bình trong phiên đấu giá vào tháng 2/2019.

Đến tháng 4/2019, ông Dân được bầu làm Chủ tịch HĐQT Cấp thoát nước Ninh Bình. Đến ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 28/9/2021, cổ đông Cấp thoát nước Ninh Bình đã thông qua huỷ đăng ký chứng khoán và huỷ tư cách công ty đại chúng.