Khởi tố nguyên nữ kế toán Phạm Thị Thanh Hà

31-08-2025 - 09:06 AM | Xã hội

Công an xác định Phạm Thị Thanh Hà đã tự ý giả mạo chữ ký để thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt tổng số tiền 11,6 tỷ đồng của công ty.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 30/8 cho biết ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Hà, sinh năm 1984, nguyên là Kế toán trưởng Công ty TNHH Hanoi Sungho Electronics, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh về tội Tham ô tài sản.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định trong thời gian làm việc tại Công ty, Phạm Thị Thanh Hà đã lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, tự ý giả mạo chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt tổng số tiền 11,6 tỷ đồng của công ty.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Điều 353. Tội tham ô tài sản

  1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
    a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
    b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
    c) Tái phạm nguy hiểm;
    d) Có tính chất nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng;
    đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn phạm tội.

...

5. Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

6. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

7. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.


Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

