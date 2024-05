Khởi tố nhân viên ngân hàng; bắt tạm giam 2 giám đốc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tống đạt các Quyết định và bắt tạm giam đối với Đặng Tùng Lâm.

Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tống đạt các Quyết định và bắt tạm giam đối với Đặng Tùng Lâm (SN 1989, HKTT tại Tổ 10, phường Quyết Thắng, TP Sơn La; nơi ở: đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các Quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn đúng pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra xác định vào tháng 4/2023, lợi dụng là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh TP Sơn La, Đặng Tùng Lâm đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn cho khách hàng để chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng của anh T.N rồi sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Tiếp đó, vào tháng 9/2023, Đặng Tùng Lâm chuyển đến làm việc tại một ngân hàng khác.

Vào đầu tháng 5/2024, Đặng Tùng Lâm còn có hành vi chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của khách hàng là chị H.T khi chị H.T đến giao dịch nộp tiền lãi và giao ứng dụng tài khoản để đáo hạn khoản vay.

Bằng thủ đoạn xâm nhập vào ứng dụng tài khoản ngân hàng đã được chị H.T cung cấp, Lâm đã thực hiện chuyển tiền về tài khoản của bản thân rồi chiếm đoạt hết số tiền đó để sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thụ lý điều tra, mở rộng; đồng thời thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của bị can.

Nếu ai là bị hại của Đặng Tùng Lâm thì đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật (trực tiếp liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Mạnh Tuấn - SĐT: 0962.984.184).

Các đối tượng từ trái qua: Tô Văn Thanh, Nguyễn Tiện, Huỳnh Hồng Danh.

Làm giả hồ sơ đấu thầu, 2 giám đốc và 1 nhân viên bị khởi tố

Tối 20/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Huỳnh Hồng Danh (SN 1993, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Tiện (SN 1996, trú xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và Tô Văn Thanh (SN 1987, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ phát hiện thông tin một số đối tượng có hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ giả tham gia đấu thầu công trình xây dựng trên địa bàn TP Tam Kỳ nên báo cáo lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ truy xét, đấu tranh.

Quá trình điều tra xác định, năm 2024, Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Quảng Nam do Huỳnh Hồng Danh làm Giám đốc có tham gia dự thầu một số hạng mục, công trình do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ làm chủ đầu tư.

Danh cùng Nguyễn Tiện, nhân viên Công ty Cổ phần xây dựng hạ Tầng Quảng Nam và Tô Văn Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Đại Lộc (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) đã làm giả văn bản của cơ quan Nhà nước gửi đến Trung tâm phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ để chứng minh năng lực của công ty trong hồ sơ đấu thầu.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã tạm giữ 1 máy tính xách tay; 3 ĐTDĐ; 4 văn bản liên quan đến hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; 1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (bản gốc) và các tài liệu khác.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.