Khởi tố nữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cùng một loạt đồng phạm

Khởi tố Vũ Thị Minh Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty BBA

Ngày 25/06/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với các bị can:

- Thân Văn Thoại, sinh năm 1984 (tên gọi khác: Thân Ninh Hoài), Phó Tổng giám đốc Công ty BBA; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Chùa, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 2815A West Point 3, Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội);

- Vũ Thị Minh Hà, sinh năm 1983; nơi ở hiện tại: Số 35, ngõ 71, Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty CP Toàn Cầu BBA;

- Vũ Phong, sinh năm 1972; nơi đăng ký thường trú: Tổ 18D, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 2212, Tòa C3, Chung cư The Capital, 119 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA;

- Lê Thị Xiềm, sinh năm 1969; nơi ở hiện tại: Căn hộ 12A05, chung cư The Park Home, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA;

- Đinh Văn Tuệ, sinh năm 1978; nơi ở hiện tại: Thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA.

- Phạm Thị Yến, sinh năm 1986; nơi ở hiện tại: Phòng 2807, Tòa Đông, chung cư Học viện Quốc phòng, Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA;

- Hoàng Thị Tuyến, sinh năm 1969; nơi đăng ký thường trú: Phòng 412C7, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 3309, Tòa E, chung cư Muberry Land, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội;

- Vũ Thị Tuyết Mai, sinh năm 1986; nơi ở hiện tại: Khu 8, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Cả 8 bị can đều can tội: Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại khoản 2 điều 217a - Bộ luật Hình sự; Phương thức, thủ đoạn: vận hành, kinh doanh phát triển đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip.

Các đối tượng trong vụ án.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, triệt để, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị:

1/ Các cá nhân đã nhận tiền, tài sản để vận hành, phát triển hệ thống đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đầu thú, trình bày, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.

2/ Các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân/tổ chức để tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 54 đường Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Liên hệ đồng chí Đặng Ngọc Tuấn, số điện thoại 0912.100.325 .