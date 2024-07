Khởi tố Phó Trưởng khoa; nhân viên văn thư - thủ quỹ Trường Chính trị

Khởi tố bị can Nguyễn Văn Khánh về tội đánh bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Theo báo Thanh tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1979, trú phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về tội đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, bị can Nguyễn Văn Khánh cùng các đồng phạm có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa, được thua bằng tiền với số tiền đánh bạc một lần hơn 32 triệu đồng.

Báo Thanh tra cho biết: Bị can Nguyễn Văn Khánh là Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi bị khởi tố, ông Nguyễn Văn Khánh đã bị Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tạm đình chỉ công tác.

Khởi tố nhân viên văn thư - thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Liên quan đến Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1984, trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi tham ô tài sản theo khoản 1, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thị Huyền là nhân viên văn thư - thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định.

Trước đó, tháng 3/2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk trình báo Công an thành phố Buôn Ma Thuột về việc nhà trường bị mất trộm gần 500 triệu đồng.

Sau đó, thủ quỹ, kế toán của trường thông tin lại là số tiền bị mất 600 triệu đồng.

Vụ việc được thông báo đến Công an thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý, khởi tố vụ án để điều tra.

Do vượt thẩm quyền nên Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, sau một năm điều tra, Cơ quan Công an đã đình chỉ vụ án vì không tìm thấy thủ phạm.

Đến đầu năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị Công an tỉnh khôi phục điều tra vụ mất cắp trên.

18 sai phạm về công tác quản lý tài chính tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Liên quan đến Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, năm 2023, Sở Tài chính đã chỉ ra 18 sai phạm về công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017-2022 của trường.

Số tiền có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại tại trường trên 1 tỷ đồng như: Chi vượt, chi sai định mức chế độ từ ngân sách Nhà nước trên 300 triệu đồng; thu vượt mức học phí của học viên trên 200 triệu đồng; thanh toán tiền vượt giờ chưa đúng quy định trên 155 triệu đồng; thanh toán tiền thuê đơn vị kiểm toán độc lập chưa đúng quy định với số tiền 231 triệu đồng…

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho rằng các sai phạm trên là trách nhiệm của Ban Giám hiệu, các bộ phận chuyên môn có liên quan và người đứng đầu đơn vị.

Đồng thời đề nghị nhà trường nghiêm túc chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra, rà soát, khắc phục, thu hồi triệt để những khoản chi không đúng quy định.

Sau đó, ông Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã bỏ 231 triệu đồng tiền túi ra để khắc phục ngân sách Nhà nước.