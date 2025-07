Khởi tố thành viên HĐQT một doanh nghiệp vừa lên sàn chứng khoán

Ngày 1/7 vừa qua, CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (mã TD6) đã công bố thông tin về việc thành viên HĐQT Nguyễn Văn Thuấn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng ngày, TD6 đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc tạm thời đình chỉ tư cách thành viên HĐQT của ông Thuấn kể từ ngày 27/6/2025.

Ông Thuấn sinh năm 1970, trình độ Thạc sĩ Khai thác mỏ, đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT không điều hành của TD6 từ ngày 26/6/2024 đến nay. Ông Thuấn và vợ sở hữu tổng cộng 2.552 cổ phiếu TD6, tương đương tỷ lệ 0,0041% vốn điều lệ.

Trước khi đến với TD6, ông Thuấn àm việc tại CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin (TC6) từ năm 2007. Vị này giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trong thời gian từ 29/11/2019-25/06/2024.

Đáng chú ý, TD6 mới niêm yết hơn 61,9 triệu cổ phiếu lên sàn HNX ngày 16/6. Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (TDN) và CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin (TC6), theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đến năm 2025.

Trước hợp nhất, TKV nắm giữ 65% vốn tại mỗi công ty. Sau hợp nhất, TD6 có quy mô gần 3.800 lao động, vận hành 23 công trường, phân xưởng và 14 phòng ban, với công suất khai thác than nguyên khai đạt 2,9 triệu tấn.