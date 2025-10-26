Khởi tố tiếp 4 bị can trong đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ qua mạng

Chiều 25/10, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án được phát hiện ngày 16/1 tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (cũ), tỉnh Quảng Ninh.

4 bị can gồm: Dương Văn Tùng (SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1997), Phạm Văn Vinh (SN 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995), cùng trú tại Quảng Ninh.

Từ trái qua phải: Tùng, Trường, Vinh, Sơn tại Cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2024, Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng SN 1987) quen biết Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) khi cùng làm thuê tại Campuchia cho Tiến. Dưới sự chỉ đạo của Tiến, Quân và Trương phụ trách nhận và chuyển tiền lừa đảo được của các bị hại thông qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động.

Do các ngân hàng yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản số tiền trên 10 triệu đồng nên Tiến giao Quân, Trương về Việt Nam thuê nhiều người mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, rồi thuê địa điểm để cả nhóm ăn, ở tập trung và thực hiện việc quét sinh trắc học ngay khi có yêu cầu chuyển khoản tiền lừa đảo qua tài khoản ngân hàng.

Quân và Trương về Việt Nam móc nối với Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh) thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh. Cả 3 đã thuê nhiều người mở tài khoản và quét sinh trắc học để chuyển tiền trong đó có Dương Văn Tùng, Đoàn Văn Trường, Phạm Văn Vinh, Nguyễn Thanh Sơn.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng, nhiệm vụ là mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin, quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu của Quân và Trương không kể ngày đêm.

Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm lừa đảo trên đã thực hiện tổng số giao dịch lên đến 256 tỷ đồng, đã xác định chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố 17 bị can. Trong đó, Nguyễn Đức Tiến bỏ trốn và bị truy nã.

Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Nguyễn Đức Tiến nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và đề nghị người dân khi phát hiện có thông tin về người bị truy nã thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh qua Điều tra viên Dương Doãn Tùng, SĐT: 0766.437.733.