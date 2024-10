Khởi tố Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Phó Chi cục trưởng

Khởi tố Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Ông Bùi Văn Từ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Báo Công an nhân dân thông tin, liên quan đến vụ việc, chiều tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Bùi Văn Từ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk ở số 07 đường Trường Chinh, TP Buôn Ma Thuột. Việc khám xét diễn ra với sự chứng kiến của đại diện Viện KSND Tối cao và Công an, chính quyền địa phương.

Bị can Bùi Văn Từ (SN 1972, trú tại đường Mai Hắc Đế, TP Buôn Ma Thuột). Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk vào hồi tháng 1/2024, ông Bùi Văn Từ từng làm Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, phụ trách về tài chính.

Khởi tố Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn – Yên Thủy

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành đọc Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Tuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn – Yên Thủy

Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Phạm Hồng Tuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Phạm Hồng Tuyên với vai trò Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn – Yên Thủy có hành vi thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cụ thể: Trong cuộc họp duyệt bộ thuế diễn ra vào tháng 1/2023, các thành phần họp không chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ họp duyệt bộ, không có biên bản Họp hội đồng tư vấn thuế và danh sách ý kiến phản hồi của UBND các xã, hộ kinh doanh nhưng Phạm Hồng Tuyên do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, nghiên cứu nội dung, tài liệu, không nắm bắt được tài liệu phục vụ cuộc họp dẫn đến ký duyệt bộ thuế năm 2023.

Việc ký duyệt bộ không đúng doanh thu và mức thuế phải nộp đối với các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn huyện Yên Thủy, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước.

Hành vi của Phạm Hồng Tuyên đã vi phạm quy định tại Quyết định số 245/QĐ-TCT, ngày 25/3/2019 của Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế; Quyết định số 2363/QĐ-TCT, ngày 15/5/2019 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy chế làm việc của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình; Quyết định 215/QĐ-CCT, ngày 24/10/2019 về việc ban hành Quy chế làm việc của Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn – Yên Thủy, đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng.