Khởi tố Viện trưởng, bắt tạm giam cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Khởi tố ông Phạm Đình Chiến, cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiên Hải

Ngày 15/10, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Chiến, cựu Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 28/6, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Kiên Giang đã có thông báo kết luận nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn L (ngụ xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) tố cáo ông Phạm Đình Chiến, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Kiên Hải có hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Trong 5 nội dung tố cáo của ông L thì có 2 nội dung tố cáo đúng, 1 nội dung đúng một phần và 2 nội dung chưa đủ cơ sở.

Theo thông báo kết luận, nội dung tố cáo ông Phạm Đình Chiến nhờ ông Đoàn Hoài Thương chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau là đúng.

Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 27/6/2022, ông Chiến đã mượn và yêu cầu ông Thương chuyển tiền 9 lần để chi tiêu cá nhân, tổng cộng 34,5 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án cố ý gây thương tích, ông Chiến đã điện thoại, nhắn tin yêu cầu ông Thương cung cấp các loại hải sản, bia, thuốc lá... tổng cộng trị giá hơn 7,3 triệu đồng.

Nội dung tố cáo ông Chiến hướng dẫn giúp đỡ các bị can chỉ đúng một phần. Theo đó, sau khi ông L bị bắt tạm giam trong vụ án cố ý gây thương tích, Thương là người trực tiếp liên hệ với ông Chiến để nhờ hướng dẫn các thủ tục để tại ngoại, giảm nhẹ hình phạt cho bị can Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn L...

Riêng 2 nội dung tố cáo ông Chiến và ông L thỏa thuận nhận tiền mặt và ông Chiến mượn tiền mặt của ông Đoàn Hoài Thương cho con đi học là chưa đủ cơ sở.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Kiên Giang kết luận các vi phạm của ông Chiến có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.

Vì vậy, Viện KSND tỉnh Kiên Giang chuyển các tài liệu liên quan đến Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao để giải quyết theo quy định của pháp luật…

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Biên Nguyễn Thanh Đó.

Khởi tố Viện trưởng Viện KSND huyện An Biên, Kiên Giang

Như đã đưa, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tống quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với một Viện trưởng Viện KSND huyện ở tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Đó, Viện trưởng Viện KSND huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) về hành vi nhận hối lộ.

Hiện bị can Nguyễn Thanh Đó được cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra vụ án...