Khởi tố vụ án liên quan vụ tai nạn giao thông làm bé gái 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công điều tra viên tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các bước điều tra vụ tai nạn nói trên.

Ngoài việc khẩn trương điều tra, tiến hành khởi tố vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương kiểm tra, rà soát và kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ nếu có vi phạm trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông nói trên.