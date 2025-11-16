Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố vụ án vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam

16-11-2025 - 17:47 PM | Tài chính - ngân hàng

Kiểm tra xe khách BKS 43H-056.65 khi vừa nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 miếng kim loại vàng, tổng khối lượng 440,99gr.

Khởi tố vụ án vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam- Ảnh 1.

Ngày 15-11, Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị quyết định khởi tố Vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra ở thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê (TP Đà Nẵng).

Trước đó, tại luồng nhập cảnh phương tiện Nhà Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc thôn Đắc Ôốc), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp các đơn vị kiểm tra xe khách 43H-056.65 khi vừa nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe cất giấu 2 miếng kim loại vàng, tổng khối lượng 440,99gr.

Lái xe Ngô Văn Đồng (sinh năm 1985, trú thôn An Tân, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) khai nhận vận chuyển 2 miếng vàng 9999 cho một người phụ nữ Lào nhưng không rõ nhân thân, lai lịch.

Người phụ nữ này giao hẹn, nếu Đồng vận chuyển trót lọt vào Việt Nam, về tới Bến xe Trung tâm Đà Nẵng sẽ có người đến nhận và trả tiền công.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng cho thấy, 2 miếng kim loại màu vàng thu giữ của Ngô Văn Đồng là kim loại vàng, trọng lượng 440,99gr (tương đương 11,7597 lượng), với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam- Ảnh 2.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã khởi tố vụ án, bàn giao hồ sơ, tang vật và Ngô Văn Đồng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo Nguyễn Cường

Sài Gòn giải phóng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày 15/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm mạnh

Ngày 15/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm mạnh Nổi bật

Lo ngại giá nhà, lãi suất cho vay đồng loạt tăng

Lo ngại giá nhà, lãi suất cho vay đồng loạt tăng Nổi bật

Chênh lệch mua bán giữa các 'nhà vàng' rất lớn

Chênh lệch mua bán giữa các 'nhà vàng' rất lớn

16:44 , 16/11/2025
Giá vàng hôm nay 16-11: Nhiều người vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng

Giá vàng hôm nay 16-11: Nhiều người vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng

11:24 , 16/11/2025
Trung tâm tài chính quốc tế: Cơ hội để ngân hàng đón dòng vốn xanh toàn cầu

Trung tâm tài chính quốc tế: Cơ hội để ngân hàng đón dòng vốn xanh toàn cầu

09:25 , 16/11/2025
Sàn giao dịch vàng không phải chiếc 'đũa thần' giải mọi bài toán trong một đêm

Sàn giao dịch vàng không phải chiếc 'đũa thần' giải mọi bài toán trong một đêm

08:07 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên