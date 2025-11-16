Khởi tố vụ án vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam

Ngày 15-11, Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị quyết định khởi tố Vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra ở thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê (TP Đà Nẵng).

Trước đó, tại luồng nhập cảnh phương tiện Nhà Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc thôn Đắc Ôốc), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp các đơn vị kiểm tra xe khách 43H-056.65 khi vừa nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe cất giấu 2 miếng kim loại vàng, tổng khối lượng 440,99gr.

Lái xe Ngô Văn Đồng (sinh năm 1985, trú thôn An Tân, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) khai nhận vận chuyển 2 miếng vàng 9999 cho một người phụ nữ Lào nhưng không rõ nhân thân, lai lịch.

Người phụ nữ này giao hẹn, nếu Đồng vận chuyển trót lọt vào Việt Nam, về tới Bến xe Trung tâm Đà Nẵng sẽ có người đến nhận và trả tiền công.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng cho thấy, 2 miếng kim loại màu vàng thu giữ của Ngô Văn Đồng là kim loại vàng, trọng lượng 440,99gr (tương đương 11,7597 lượng), với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã khởi tố vụ án, bàn giao hồ sơ, tang vật và Ngô Văn Đồng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.