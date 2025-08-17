Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Giám đốc CDC Cần Thơ được bổ nhiệm lại

17-08-2025 - 12:08 PM | Xã hội

Ông Huỳnh Minh Trúc tiếp tục được bổ nhiệm lại chức Giám đốc CDC TP Cần Thơ sau khi cơ quan điều tra xác định không vụ lợi trong vụ mua bán kit test.

Ngày 17-8, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Sở Y tế TP Cần Thơ đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Huỳnh Minh Trúc, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Xác định không có vụ lợi trong vụ án mua bán kit test, cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ban hành kết luận điều tra vụ án trong trường hợp đình chỉ điều tra liên quan đến vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra vào năm 2020-2021, tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và CDC Cần Thơ.

Tại CDC Cần Thơ, cơ quan điều tra xác định đơn vị này liên hệ Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất (Công ty Hợp Nhất) để mượn trước test xét nghiệm PCR COVID-19 do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất. Sau đó, đề xuất làm hồ sơ chỉ định thầu để thanh toán cho số hàng đã mượn, có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Quang Thông, nguyên Giám đốc CDC; ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC TP Cần Thơ – người trực tiếp ký kết hợp đồng cùng 2 cá nhân khác.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ông Thông, ông Trúc và 2 cá nhân khác không vụ lợi. Những người này thực hiện hành vi trên trong bối cảnh CDC Cần Thơ không có test xét nghiệm hoặc lượng test không đủ đáp ứng nhu cầu cấp bách, kinh phí chưa được cấp hoặc cấp không đủ…

Trong khi lãnh đạo cấp trên chỉ đạo phải chuẩn bị đầy đủ sinh phẩm, vật tư để kịp thời phòng chống dịch bệnh nên phải đi mượn hàng sử dụng trước. CDC Cần Thơ đã mượn sản phẩm của Công ty Việt Á từ Công ty Hợp Nhất để sử dụng trước, sau đó hoàn thiện các hồ sơ đấu thầu để hoàn trả lại.

Chính vì vậy, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra vụ án nhưng đề nghị CDC Cần Thơ xử lý trách nhiệm đối với những người nói trên.

Theo Ca Linh

Người lao động

