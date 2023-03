Không cần tằn tiện vất vả, cô gái từng nợ 1,4 tỷ đồng vẫn có thể ‘nghỉ hưu sớm’ bằng 1 phương pháp 'vừa lạ vừa quen'

Nghỉ hưu sớm không phù hợp với tất cả mọi người

Cô gái trẻ Michelle Jackson từng bị lôi cuốn bởi phong trào độc lập tài chính/ nghỉ hưu sớm (FIRE) cách đây vài năm. Những người tham gia FIRE đều sẽ tích cực đầu tư, tiết kiệm và nghỉ hưu sớm hơn bình thường khi đã đạt được con số lý tưởng trong tài khoản ngân hàng, từ đó bắt đầu cuộc sống hoàn toàn theo ước muốn của mình: thức dậy mà không cần chuông báo thức, đi du lịch bất cứ khi nào, học những điều mình thích…

Trên thực tế, Jackson nhận ra FIRE không phù hợp với bản thân cô. “Tôi thực sự không thể tằn tiện chi tiêu từ 10-12 năm để có đủ số tiền nghỉ hưu được. Tôi từng sống như vậy nhiều năm để trả hết khoản nợ 60.000 USD (~1,4 tỷ đồng), làm nhiều công việc một lúc, ở trong một ngôi nhà nhỏ và không dám mua sắm. Điều tôi thấy vấn đề về FIRE đó là bạn phải đợi nhiều năm để sống cuộc sống tốt nhất của minh”, Michelle Jackson nói.

Những triệu phú đạt tự do tài chính Jackson biết đều nghỉ hưu ở tuổi 32 với 1 triệu USD, hoặc là một thanh niên 27 tuổi chưa bao giờ nợ nần và có công việc lương cao. FIRE dường như chỉ dành cho những người không mắc nợ, có mức lương hậu hĩnh hoặc danh mục đầu tư tiềm năng.

“Tôi không muốn ăn đồ dở tệ để cắt giảm chi phí, chi li từng xu hoặc trở thành bức tranh biếm họa cho lối sống đạm bạc. Thay vào đó tôi biết mình vẫn muốn tận hưởng bánh mì nướng bơ, mua cà phê mỗi ngày, thỉnh thoảng đi nghỉ mát”, Jackson chia sẻ.

Lối sống tự do như nghỉ hưu sớm mà không cần số tiền khổng lồ

Michelle Jackson phát hiện ra “slow FIRE”, phương pháp mà mọi người vẫn đầu tư, tiết kiệm và làm việc để hướng tới tự do tài chính nhưng với tốc độ chậm hơn thông thường. Điều khác biệt của “slow FIRE” và nghỉ hưu sớm truyền thống là cách bạn hướng tới sự tự do về thời gian, tính linh hoạt trong công việc trước khi thực sự tự do tài chính.

Người theo đuổi “slow FIRE” sẽ sống cuộc sống mình mong muốn ngay bây giờ. Thay vì hối hả cắt giảm mọi chi phí, làm việc cật lực để đạt được con số nhất định trong tài khoản, bạn có thể làm việc từ xa, chọn công việc mà mình yêu thích, làm với số giờ bạn mong muốn…

Jackson từng sống ở Pháp và cô yêu cách người Pháp tận hưởng cuộc sống. Cô luôn mong muốn mình làm việc để sống, không phải sống chỉ để làm việc. Vậy nên “slow FIRE” cho cô đạt được điều quan trọng nhất - sự tự do.

Michelle Jackson vẫn tiết kiệm bằng cách cắt giảm những dịch vụ và sản phẩm không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, vẫn sống trong ngôi nhả nhỏ, phù hợp với nhu cầu nhưng ở vị trí giao thông thuận lợi hơn để giảm chi phí đi lại. Cô nghỉ việc văn phòng để bắt đầu kinh doanh, có một nghề tay trái thú vị để gia tăng thu nhập.

Như vậy cô vẫn có thể thức dậy mà không cần đồng hồ báo thức, đi du lịch vào khoảng thời gian mình mong muốn, có nhiều thời gian hơn cho bạn bè và gia đình đồng thời biết chăm sóc sức khỏe của bản thân.“Slow FIRE” cũng giúp Jackson nhận ra rằng có nhiều cách để nghỉ hưu và bạn không cần phải ngừng làm việc hoàn toàn để trải nghiệm những lợi ích của cuộc sống tự do này.

Anders Skagerberg, một cây bút chuyên viết về tài chính cá nhân cũng sống “slow FIRE” từ khi làm bố. Anh coi đó là cách tiếp cận chậm và ổn định, bền vững hơn để đạt được sự độc lập về tài chính, trong khi FIRE truyền thống giống như “một cuộc chạy nước rút toàn lực”. Skagerberg từ bỏ công việc thu nhập trăm nghỉn USD/năm yêu cầu 50-60 giờ/tuần để làm vị trí thu nhập ít hơn nhưng chỉ cần làm 20 giờ/tuần từ xa.

Nhờ vậy, anh hoàn toàn kiểm soát được thời gian của mình, trở thành một nhà văn để có thêm thu nhập trong khi vẫn nhận lương cơ bản đều đều, vừa có nhiều thời gian cho vợ con. Tuy phải đánh đổi là mục tiêu độc lập tài chính sẽ bị trì hoãn nhưng Skagerberg vẫn hạnh phúc hơn vời quyết định này của mình.

Nhà văn này cho biết, anh đã tìm hiểu về tự do tài chính nhiều năm, những blogger nổi tiếng trong trào lưu này đều bày tỏ rằng nếu có thể làm lại, họ ước mình đã không quá tập trung vào đích đến và sẽ đi chậm lại trên hành trình nghỉ hưu sớm này. Đó là bởi nếu bạn chỉ tập trung vào việc đạt được con số FIRE, bạn sẽ có nguy cơ thất bại trong việc xây dựng cuộc sống mà bạn mong muốn.

“Hạnh phúc là những điều bạn cần tận hưởng xuyên suốt, thay vì mong đợi cầu vồng và kỳ lân ở phía cuối con đường”, Skagerberg chia sẻ.

Theo BI, Medium